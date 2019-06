La llorona del 13 de junio del 2019

La Llorona

SAN QUINTÍN

Por los lados de la ñamura la vaina está que arde. Echelecuento anda pidiendo cuentas a la campaña de Blandoncito de cómo se gastó la plata en la campaña. Blandoncito sabe que lo quieren sacar de jugada sobre el control del partido, así que esto promete guerra, y de la buena. ¡Santa cachimba!

SAN QUINTÍN II

Ahora que soltaron al Loco y lo mandaron al cuidado de doña Marta, la vaina se pone también muy interesante en la Locura. Empiezan los rejuegos sobre el partido y no se extrañen de que aquí haya un congreso extraordinario en el horizonte… ¡Cara...mbola!

CORREDERA

Me mandaron esto: ‘Y el temor de los jefes de carteras salientes es tan grande que mantienen al borde de la locura a los subalternos haciendo informes de manera exageradas. Que si aún no saben que es lo que entran solo les interesan los informes financieros. Que para lo otro están las memorias de la institución'. ¡Mi madre!

COMBO DE LA MALA

Me comentaron que Alina, la del combo de La Mala, llegó a la Cancillería con el PNUD a cuestas y un programita sin licitación que fue un dolor de cabeza para todos. Por algo dicen que La Mala se preocupó más por la ONU que por defender los intereses de los panameños. ¡Ataja!

SALIENDO LAS VAINAS

Desde el reportaje de la güera sobre la AMP, no han parado de llamarme de esa institución. Un chusco de por allá dice que una ‘Morón' de la Dirección Administrativa metió su carro a mantenimiento en el taller de la institución, al que le colocaron piezas de autos de la AMP y que ahora nadie sabe para dónde cogieron. ¡Cara...mbola!

SALIENDO LAS VAINAS II

La cosa no termina allí; resulta que un funcionario de apellido Rodríguez, jefe administrativo de la AMP, tal vez sepa de una transmisión perdida y que parece que usaron en una Prado blanca. Cuando venga el inventario y el áudito, habrá más de uno llorando. ¡Santa Bárbara bendita!

Y SIGUE EL LIQUEO

Por la misma AMP me cuentan que otros se alegraron cuando Blandón no subió la loma. El financiero Villaverde y el comprador Delvalle no estaban cuadrados con el jefe máximo y tienen algunas cosas que decir al respecto. ¡Ataja!

PANAMÁ EN LA MIRA

Dice alguien que Panamá está en la mira por migraciones de cubanos y haitianos. Si en 45 días el programa acordado entre México y EE.UU. para controlar la migración ilegal no da resultados, Brasil, Panamá, Guatemala y México junto con EE.UU., deberán celebrar un Acuerdo Regional, señaló el Canciller mexicano. ¡Pela el ojo, Andy!

LA VERDAD NO MUERE

Ahora se sabe que el juez Moro, el de la operación Lava Jato, condicionó aceptar el cargo de Ministro de Justicia a que Bolsonaro lo nombrara magistrado de la Corte Suprema en noviembre del próximo año. Cuidado y se le quema el pan.

LA VERDAD NO MUERE ii

Moro, de acuerdo a mensajes de textos, manipuló las decisiones de fiscales y ahora está convertido en acusado. Los medios, que antes le daban apoyo incondicional, están pidiendo su renuncia. La verdad enferma, pero no muere.

NO CAE EN PROVOCACIÓN

Alguien me manda esto: ‘Buena esa de la Chinchilla, a pesar de todo, mantiene un intercambio técnico y profesional y no cae en la provocación política del vice'.