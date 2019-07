La llorona del 13 de julio del 2019

La Llorona

Cuarto Magistrado

Me cuentan que el tal Toto, pero el Velásquez, está desesperado, porque ya le mandaron a decir que tiene terminantemente prohibido estar pidiendo información en los diferentes despachos del Tribunal de Cuentas. Que ni es funcionario, ni autoridad para andar en eso. Cuidado y forma el desprestigio de la taquilla que había, cuando era el décimo magistrado en la Tremenda Corte. ¡Pela el ojo Álvaro!

PRURITO EXACERBADO

Me mandan a decir que alguna gente del PiArDi con "relación" con el number one del Buen Gobierno y ligados al movimiento las carnes y al poder económico, se muestran muy molestos por opiniones distintas, que no coinciden precisamente con la de ellos. Mensajitos amenazantes van y mensajitos vienen..... ¿Uniendo fuerzas?

IMPUNIDAD MAL EJEMPLO

Dice alguien que la impunidad es el mal ejemplo para la sociedad. Que la parcialización de la ASEP es sospechosa, por lo que se debe investigar si hubo enriquecimiento ilícito de sus altas autoridades. Tal vez se descubra que la arrogancia de los defensores de las empresas y su extraña prepotencia es producto del vil metal o solo es consecuencia de una conducta patológica. ¡Que la fiscalía anticorrupción haga la prueba!

LA LLAMADA

Que por una llamada de una diputada de San Miguelito, uno que entró en la administración de Baragato a la AMP, y que tiene un expediente abierto por malversación de fondos públicos, fue ascendido de jefe a director admisnistrativo, por encima de muchos PRDs que subieron y bajaron lomas en campaña.

CABILDEANDO

Que otra que está metida en el mismo caso de malversación, está cabildeando -a través de su socio delictivo y un asesor del administrador- para entrar como jefa de otro alto cargo. Chuzo, mejor que paguen los 30 mil que se echaron al bolsillo. ¡Cara...mbola!

GALARDONADO

Al que le dieron la distinción de Ejecutivo del Año en APEDE, fue al administrador saliente del Canal de Panamá, Jorge Matraca. El hombre cuenta con una gran trayectoria en la vía acuática y es justo y bien ganada la distinción que recibió. ¡Aplausos!

LICITACIÓN ACCIDENTADA

Me contaron que la licitación del nuevo Hospital del Niño se está complicando porque se han acumulado una serie de irregularidades de parte de los españoles que pueden estallarle en la cara a la nueva administración de Salud.

LICITACIÓN ACCIDENTADA II

Ahora se sabe que el ministro con nombre de mes presionó a Eduardo y Ruby para que se hicieran los chivos locos en el proceso de calificación y alteraran la norma que es más clara que agua de tinaja. ¡Pela el ojo Rosario que el mundo te mira!

¿Y MI VISA?

Por allí suena como maraquita que varios altos cargos del gobierno de Pacha han quedado sin visa. Que uno le comentó a otro que fue a renovar y la vaina se le confirmó, porque no se la dieron. ¡Santa Bárbara bendita, suena la vaina cerquita! ;intro !gm10.!< CON CUIDADO

La gente de Sinaproc y la AMP le manda a decir a todos que es peligroso ir a la playa este fin de semana, porque se está produciendo el fenómeno denominado mar de fondo en el Pacífico panameño. Que hay que tener mucho cuidado, porque las olas serán grandes y en seguidilla, aparte de que el viento será fuerte estos días. ;intro !gm11.!< NULIDAD

El Segundo Tribunal de Justicia declaró la nulidad de la indagatoria al ex ministro del Mida Emilio Kieswetter, por el caso Riegos de Tonosí. Este fue otro de los casos que se armó en la Procuraduría Paralela, cuya investigación publicó La Estrella de Panamá y que fue premiada con el primer lugar por jurados extranjeros traídos por el Fórum de Periodistas.