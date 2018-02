La llorona del 13 de febrero del 2018

La Llorona

DICE QUE SON VIVOS

Más de un político se ha inventado una y otras jugadas para dar vuelta a la veda electoral y disfrazar su propaganda. Se han visto cisternas con nombres de diputados, carpas, camisetas con sus nombres y de todo. Después no se quejen. ¡Bueno pues!

ENTIERRO DE LA SARDINA

Hoy es el último día del jolgorio, después el entierro de la sardina. Otra vez de vuelta estará Pedro Miguel, Popi, Zulay, Pacha, la gasolina, canasta básica, etc. La cruel realidad.

¡EN HORA BUENA WILLY!

El que estará como orador invitado en el Commonwealth, Club de San Fransico, California conversando sobre la Alianza Panamá Pacífico para revitalizar el Hub de las Américas será el mismo Willy Cochez. Menos perder la vigencia.

SE ESCONDIERON

Después de toda la lloradera que montaron los del ‘selectivo', que no lo son, contra la plataforma UBER, nada se ha hecho para ponerle un alto al NO VOY, o a la alteración de los precios en las carreras, que deben ser exclusivas y no en calidad de transporte colectivo. Nada se sabe del taxista que atacó a una joven y a su madre enferma. Ni de los que atrapa la policía violando las leyes.

SE ACABA EL RIO

La gente que vive y llega a Pacora a disfrutar lo que antes era un sitio para esparcimiento y diversión, hoy viven depresivos ante lo que queda del Río Pacora. Se dice que Tuco y Taco, se encargaron, junto a otros desarrolladores de acabar con el mejor atractivo del corregimiento. Que ahora, para más pesar, está en manos de bandas delincuenciales.

NADA DE FIANZA

Los entogados del Segundo Tribunal Superior Penal, rechazaron la solicitud de fianza a favor de Mauricio Cort, debido a que abandonó de manera precipitada el país, el 01 de julio del año pasado y no ha regresado para notificarse de varios casos por haber recibido transferencias millonarias de Odebrecht. Ahora, peligra su designación en una embajada norteamericana.

VIVEZA POLÍTICA

Se comenta entre juristas que las acciones de 4 aspirantes a la postulación presidencial por la libre, están haciendo denuncias sobre una potencial alianza, que no puede regular el TE, debido a que ninguno es oficialmente candidato. Es una manera subliminal de aparecer en gratis en los medios, pese a lo que señala el nuevo Código Electoral.

IMPULSOS PROCESALES

Abogados no agrupados al CNA, comentan la falta de accionar de los fiscales del ministerio Público, de no darle los impulsos procesales que requieren muchos de los casos que están en trámites. Mucha gente indiciada anda por esas calles felices y contentos y nada se sabe de las confiscaciones de bienes que proceden legalmente.

VENDIERON SUS QUINCENAS

Muchos de los que se fueron a carnavalear, aprovecharon las ofertas de los prestamistas institucionales para vender sus cheques de quincena, que el Gobierno entregó el 9 de febrero. Su respaldo es que el jueves 15, se estará entregando la Segunda Partida del XIII. Más dinero que permeará a la actividad comercial del país.

EN CÁMARA LENTA

Hay varias obras que no tienen fecha en el calendario, ni para construirse, ni para entregarse. La Cadena de Frío, ni calienta. La ciudad Hospitalaria, no tiene ni agua, ni calles de acceso, el Hospital del Niño, será para ancianos cuando lo entreguen y hay otras obras detenidas o pospuestas que nadie sabe cuándo podrán estar al servicio del país.

¿Y LA LENGUA?

Trabajadores del Centro Médico Paitilla, administrativos, médicos generales, especialistas y profesionales de la medicina, están preocupados ya que no tuvieron conocimiento del proceso de venta del nosocomio a un consorcio español. La noticia los agarró de sorpresa a todos, pero no ven ninguna gestión de parte de los especialistas, o trabajadores de la salud, para que su portavianda no se vea afectada. ¿Dónde se habrán metido la lengua?