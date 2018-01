 La llorona del 13 de enero del 2018

La Llorona

NO ES JUSTO

El que se lanzó sus catilinarias contra los bonos de Navidad de diferentes instituciones fue el mismísimo Camaronero. Para él, no es justo que un país pobre como Panamá, se esté pagando bonos de Navidad, en especial a altos funcionarios. ¡Ay padre!



NOS ES JUSTO II

El Camaronero anunció que va a demandar la inconstitucionalidad de la ley de los famosos bonos de Navidad.



MIS RAZONES

John D., luego de la pelonera que recibió en las redes sociales, y después que anunciara que se va de Panamá el 9 de marzo “por razones personales”, ayer volvió a la palestra y según la carta de renuncia a la que tuvo acceso Reuters, se va porque no quiere nada con Trump. ¡Chanfle!



MIS RAZONES II

Según el piloto embajador, no se siente a gusto representando a Trump, como su vocero diplomático en Panamá. Que mejor dice adiós al servicio exterior. Chuzo, la vaina fue que siguió encendiendo las redes sociales. ¡Ataja!



MÁS HONESTO

El que también encendió las redes sociales fue el veterano periodista Rubén Murgas, quien dijo que a través de la distancia, la dictadura ahora resulta que ha sido el gobierno más honesto de Panamá. Y ayer me reiteró que esa posición la mantiene en firme.



PONCHERA

La vaina fue que Rubencito recibió una andanada de respuestas, a favor y en contra. Uno de los twiteros hasta le llegó a decir que Rubén Murgas lo que extraña es el betún de las botas de los milicos. Lo cierto es que el debate está echado. ¡Ay padre!



VEDA

La gente del Tribunal Electoral le manda a decir a la gente de la locura que pueden pautar todo los anuncios que quieran y con los fondos asignados para ello, hasta el jueves 18 de enero. El viernes empieza la veda en el proceso electoral interno de CD.



DESFILE

Hoy es el desfile de las Mil Polleras en Las Tablas y la movilización hacia Punta Fogón es un espectáculo. Según los cálculos más de 15 mil empolleradas engalanarán el desfile de nuestro traje típico nacional.



LA BRUJA

Al que le salió la bruja es al diputado Mario Lázarus, quien atropelló a una menor que murió y él, siendo médico, se dio a la fuga. La magistrada Ángela Russo ya pidió que le fijen fecha de audiencia. ¡Pop Corn y CocaCola!