La llorona del 13 de agosto del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



PRIMER CANDIDATO

Ayer fue el día de la Locura. La abstención de casi 72% dominó el escenario, pero al final alguien tenía que resultar vencedor. Aquamán se convierte en el primer candidato presidencial de las elecciones de mayo de 2019.

NO LO APOYA

Ahora le toca a Rómulo tratar de unir al partido, trazar una estrategia y presentar una buena propuesta para el país. Desde ya, aunque dijo que no lo va a apoyar, hacer los acercamientos necesarios con Molino de Viento y curar heridas.

QUÉ PIFIA LOS 80

Dice que mañana le van a celebrar los 80 años a Camilo Gozaine. Que hay una rumba de los mil demonios, porque no cualquiera llega a esa edad y en buen estado de salud. La rumba será en el Salón Fundadores del Club David, desde las siete de la noche.

EL CANDIDATO

Que Pacha decidió poner al exrector Óscar Ramírez ‘Mentolato' en Tocumen, pero era su favorito pa' reemplazar a Quijano en la administración de la ACP. Que ahora tiene en mente poner a Micky Sierra en el cargo de administrador.

DE LAS REDES

Un tuit de Bimbín decía esto: ‘Gracias a los amigos, copartidarios y vecinos de San Miguel, Calidonia, por este caluroso recibimiento hoy en la compañía de Ramoncito, Héctor, Crispiano, Quibián y Cosita. Vamos a echar pa' lante con el @PRD es Panamá y juntos vamos a corregir el rumbo de nuestro país'.

DE LAS REDES II

Un tal Pedro Ortiz le respondió el tuit: ‘…Hay que ser más serio compañero. Ud. no fue invitado, llegó por casualidad. Además, Crispiano, Ashby, Héctor, Quibián, Yatzumay, apoyan a Nito. No juguemos con la mente de las bases PRD'. ¡Sin comentarios!

EL OTRO GANADOR

Comenta un loco que el otro gran ganador de las primarias de la Locura fue Sarasqueta. Le dio una guantera a Iván Montalvo a razón de 4 a 1 y el tal García, el Glaize, Denis y Quirós, no llegaron ni a humito de la ambulancia. Y eso que Sarasqueta solo sacó el uno por ciento de la votación, o sea, unos mil votos.

DEMANDITA

Alguien que se siente afectado me mandó a decir que le vienen unas denuncias contra los promotores del edificio Pacific Center en Punta Pacífica. Que entre otras vainas, ahora dicen que están construyendo en propiedad del Estado. ¡Mi madre!

FALTÓ ARENITA

Uno al que le gusta leer estadísticas me manda a decir que la participación más baja en la votación del CD fue en el Este de Panamá, según datos del TE. Un intrigoso me mandó a decir que ¡como que hizo falta El Plomero!

MOLIDO MULINO

Un jodedor manda esto: ‘Molesto y molido, Mulino manda mensaje: Matraqueo maldito, maleantes mañosos. Muchas manos metidas. Mi manera machacona me mata. Malograda mi maquinaria; me masacraron materialmente. Me marcho. Menuda mutación mequetrefe'. ¡Para divertirse!

SE VA A FORMAR

Está que se forma la ponchera por la construcción de un aeródromo en Coiba. Ya están planeando viajes al lugar, porque dicen que la isla es de todos y que la van a defender de la intervención de unos avivatos que quieren usarla para hacer negocios.