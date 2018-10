La llorona del 12 de octubre del 2018

La Llorona

PROCURADURÍA PARALELA

El comunicado del Gobierno mezcla peras con manzanas. Señala que no solo contrató a Saltarín, sino a otras firmas de abogados. Lo que no aclara es por qué Saltarín trabajó en una Procuraduría paralela con Picuiro en el Consejo de Seguridad Nacional.

PROCURADURÍA PARALELA II

Me dice un abogado que el Estado siempre ha contratado firmas legales para que representen en ciertos procesos, sean nacionales, internacionales o de arbitrajes; es decir, para temas específicos. Acá el asunto, es que el contrato con firmas de abogados para confeccionar, investigar y practicar pruebas con el ánimo de presentar querellas criminales (tipo querellantes), es una labor exclusiva del Ministerio Público.

LO HICIERON SUDAR

El que descansó fue Harry El Sucio, el fiscal en el caso de los pinchazos que tiene encerrado al Loco. Ayer la Comisión de Credenciales archivó una denuncia en su contra que justo hace unas semanas habían sacado del baúl. ¡Ataja!

SE FREGÓ

Al que sí no le fue bien fue a Pepito Sobreprecio. El hombre falló en una solicitud de fianza pa' no ser detenido que presentó ante el Juzgado Décimo Octavo Penal. A Pepito Sobreprecio lo investigan porque dicen que recibió maná de Blue Apple. ¡Mi madre!

LIBRE SOY

Ahora resulta que el jueves 24 y el viernes 25 de enero de 2019 se le pretende dar libres a los empleados públicos por lo de la JMJ. Dice alguien que deberían asegurarse de que le den una semana al Presidente. ¡Ajoooo!

NADA DE BROMA

La vaina está tan seria que algunos piden un retiro anticipado. Me escribe un empresario que ‘relajo aparte, estamos a 2 o 3 decretos ejecutivos de un colapso nacional'.

LA AYUDITA

Ayer se conmemoraron 50 años del golpe de Estado de 1968. El general retirado Rubén Darío Paredes, protagonista en aquellos hechos, reconoció que recibieron ayuda de los gringos. ¡En la hora de las confesiones!

NADA DEL MOP

Me escribió Virgilio Crespo para aclararme que la empresa que asfalta una plaza privada en vía Brasil, contigua a calle 50, no utiliza personal del MOP, como se insinuó en una glosa. Que ese uniforme es de su empresa CONSIHSA.

LA MIRABAN RARO

Me cuentan que a la relacionista pública de una institución dedicada a los niños y adolescentes hubo que ponerle un edicto por abandono del puesto. La mujer apareció enfurecida amenazando y alardeando de sus contactos en las altas esferas. Los funcionarios la miraban raro porque después de meses presentando incapacidades raras, estaba desaparecida del mapa. ¡Hay gente descarada y con suerte!

BAJO CUERDA

Me cuenta alguien de Panamá Oeste que por esos lares anda una candidata a diputada reuniéndose con aspirantes a representantes por el partido del preso para endosarle el apoyo a un exministro. Me contaron que el encargo no fue de gratis y que todavía hay algo de billullo rondando por allá.

A REZAR EL ROSARIO

Ayer el vice de Seguridad hablaba mucho de que los políticos deben alejarse del crimen organizado, pero queda igual que Molino de Viento en su época, no dice nombres. Esas acusaciones no se hacen así, queda como un blofero.

VISADO

A partir de este 12 de octubre, el Servicio Nacional de Migración otorgará la Visa Estampada de múltiples entradas y salidas hasta por el término de cinco años a los extranjeros que requieran ingresar a Panamá, de acuerdo al decreto Número 611 De 11 de octubre de 2018.

LOURDES LA QUE FRENA

Se comenta desde la cajeta que hay una funcionaria con ínfulas e influencia que pretende frenar el avance de vitales proyectos en la Ciudad Hospitalaria. Que es la misma que es investigada por viajes a España, pagados por contratistas. ¡Ojo con la encargada, Julio!