La llorona del 12 de junio del 2019

COCALECA

Por allí me mandan a decir que una chama cocaleca está metiéndose en el área marítima, vendiéndose como una figura resuelve todo y con contactos a tutiplén para el Buen Gobierno. La vaina fue que de la ACP la tuvieron que echar por falta a la ética al andar en vainas chuecas. ¡Joder, tío!

GOLOSO

Alguien me mandó esta pregunta: ¿Qué magistrado está canjeando su renuncia al cargo, a cambio de que le den una embajada?

RED EN LA TREMENDA

En el sonado caso de un abogado panameño al que grabaron en España diciendo que mantuvo componendas con un exmagistrado de la Sala I, aparentemente no era el único en esas andanzas. Consejo al experto en Cepadem, no te dejes sorprender por estos bribones.

RED EN LA TREMENDA II

La Norma que labora para el ‘españolito indultado' es la que hace los mandados. Forma parte del aparato del abogado al que grabaron con pelos y señales en Madrid. Esto está que arde, y lo que viene bajando es más candela.

PASAN LA PRUEBA

Bancos panameños salen bien librados de un análisis de Bank of America Merril Lynch: Banco General, Banistmo, Global Bank y Multibank. ¡Ganchito de bueno!

PERDÍO

Por el 4-3 quieren saber del diputado electo, y dicen que el doctor Esquivel se ha perdido después del triunfo. Que no ha regresado a darle las gracias a sus electores, ni siquiera a sus compañeros de trabajo. ¡Santa Bárbara bendita!

LAVA MÁS QUE CINCO HOTELES

Desde la altiva me dicen que en el hospital Dr. Hernández hay un encargado de lavandería que saca cuentas por cinco mil libras diarias de ropa para 350 camas. ¡Más que hotel cinco estrellas de Dubái! Eso amerita una vuelta del director de la cajeta por allá.

NO CUADRA

Alguien me comenta que los votos en el 8-10 no cuadran y no debería haber residuo. ¡Como que se está torciendo la vaina!

COMENTARIO

Alguien me manda esto: ‘Será que el nuevo equipo del presidente Cortizo se da cuenta que necesitan una persona de la carrera marítima y no más abogados en la administración como ha sido desde 1980?'.

GUERRA LEGAL

El papa Francisco criticó el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales para desatar una ‘guerra legal' que ha debilitado el sistema democrático porque se utiliza para socavar los procesos políticos emergentes y violar sistemáticamente los derechos de las personas.

GUERRA LEGAL II

En una reunión en Roma con juristas latinoamericanos, el papa dijo que para ‘garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar ese tipo de prácticas derivadas de actividades judiciales inadecuadas en combinación con operaciones multimedia paralelas'.

CÍRCULO CERO

Dice que del círculo cero de Isabelita que las que han salido más graduadas que un termómetro son Marissa, Alina, Analuisa, Adriana y Jorge. Todos estuvieron estudiando, mientras ‘trabajaban en el Estado', con plata tuya y mía. ¡Ay padre!

SU SEÑORÍA

Y dice que ahora quieren seguir en la papa. Que casi le besan los pies al nuevo Canciller, cuando llegó a hacer la visita por la vaina de la transición. Que el arrastre fue épico. ¡Cara...mbola!

SIN ALMA

Ayer se dio un movimiento inusual por los predios del oncológico. Eran funcionarios de la Alcaldía de Arraiján tratando de conseguir la firma del ingeniero municipal titular. No lo lograron, porque el ingeniero municipal está muy delicado de salud. ¿Y cuál era el apuro?