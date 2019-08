La llorona del 12 de agosto del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



HASTA LA TUSA

Dice que al jubilado comisionado Agüero tuvieron que aplicarle la llave Nelson, porque el hombre estaba hasta la tusa y se puso impertinente. Dice que gritaba improperios y lanzaba golpes a los uniformados, que no les dio otra opción que enchirolarlo y bañarlo con agua fría. ¡Ataja!

CABREAO

Un pastor en Argentina escribió esto: ‘Me tienen podridos los panameños, esta no es la cuenta del Ex'. ¡Chuzo!, le dieron una cuera en Twitter, porque el hombre también se llama Juan Carlos Varela. Cuando la gente supo de la equivocación, le sugirieron que se cambie de nombre. ¡Ay padre!

LAS COMPARACIONES

Un Jonny quiso comparar el caso del Loco con las series televisivas y para él lo que pasó fue que ‘los abogados de Martinelli eran Jack McCoy, Ben Matlock, Harvey Specter y Perry Mason… La fiscalía eran Viruta, Capulina, Tin Tan y el Chavo del 8'. ¡Santo cielo!

PARA REÍRSE

Dice que la Asamblea está contratando en PanamáCompra el servicio de fumigación por 49 mil dólares. Que lo que quiere es eliminar ratas, chupadoras, minadoras, cucarachas, alacranes e insectos rastreros. ¡Chuzo! ya era hora.

PARA REÍRSE II

Alguien comentando que el partido que quiere formar Lombana se llamará Otecapa, que son las dos primeras letras de Otro Camino Panamá. Con el revulú en la Asamblea la semana pasada, dice alguien que mejor evalúe bien el nombre. ¡Ataja!

SOS, SOS

Alegría y frustración la de los que viven en el área de El Peñón de Las Cumbres, porque en campaña destruyeron carretera para colocar tuberías de agua y alcantarillas y ahora ni agua ni carretera. Mop, Idaan, Junta Comunal, se pasan la pelota y no resuelven. ¡Gorgojos en lodazal!

COINCIDENCIAS

Me dice alguien que durante la toma de posesión del nuevo presidente del Colegio Nacional de Abogados, el pasado viernes, la noticia sobre la declaración de no culpabilidad de Ricardo Martinelli se dio justo en el momento cuando el presidente Nito Cortizo aseguraba que él no intervendría en ningún asunto judicial.

¡ME GRABARON!, ¡ME GRABARON!

También me contaron que mientras monseñor Ulloa aparentaba aceptar el veredicto, el presidente de la Corte Suprema, Hernán De León, no disimulaba su enojo. Y durante todo el tiempo que estuvo en la mesa principal, frente al público, el magistrado presidente jamás cambió su rostro de ladrillo. ¿Por qué tal reacción?

CUENTA REGRESIVA

Dice que esta semana van a decidir quién será el nuevo contralor de la República. Que todo indica que el exmagistrado Gerardo Solís cuenta con los votos, no solo de la bancada perredista, sino también de los de una parte de Cambio Democrático. Que el que se afila para subcontralor es Lucho Amado.

DIOS LOS CREA Y ELLOS SE JUNTAN

Dicen que la hija de un exministro del partido de Omar está bien metida en el caso de la muerte de la ‘Heroína por Panamá'... hasta la fecha ni ella ni el neuro de marras han podido explicar por qué desobedecieron las recomendaciones pos operatorias de la aseguradora y acordadas por la familia. Después del desenlace fatal, la anestesióloga tuvo el coraje de llamar para cobrar.

CON LA LOTO

Le mandan a decir a la directora de la Loto que se dé su vuelta por El Dorado, porque ayer no abrieron a la hora indicada y la atención fue de lo más grosera con los usuarios. ¡Ponga orden!