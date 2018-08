La llorona del 12 de agosto del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



DÍA DE LOCOS

Y llegó el día en la Locura. Hoy se define quién es el primer candidato presidencial de las elecciones de 2019. Aunque hay una decena de precandidatos, la suerte está entre Molino de Viento y Aquaman. ¡Que la fuerza los acompañe!

DÍA DE LOCOS II

Me cuentan que ayer y hasta últimas horas de esta madrugada, estaban amarrando a dirigentes y electores. Que la vaina es que la cosa se cerró a tal punto que pueden haber sorpresas y sorprendidos. Un factor importante es la movilización de la gente. ¡A mí no me crean, eso dicen los que están adentro!

SEMANA DE AMARRES

Por los lados del PRD, estos entran en la primera semana de amarres. Me dicen que hay tres precandidatos que pueden ya estar hablando de amarres y que ya han tenido encuentros de análisis. ¡Mi madre!

PARA ETESA

El ex vice que mandó a ‘mamar' a los panameños por aquello de las quejas con la camiseta de la selección de fútbol de Panamá, lo designó Pacha para que reemplace a Aramburú Porras en la junta directiva de Etesa, cargo que mantendrá hasta el 2021.

VA POR LA ALCALDÍA

Ya Beby anunció que va por la Alcaldía capitalina. Que el 15 de agosto va a formalizar su postulación. Lo que no sé si también va a correr como diputado por el 8-7. Bueno, parece que la alcaldía estará bien peleada.

INGRATITUD

En el 78-79 Chiriquí fue bicampeón. Sin embargo, el lanzador estrella Lorenzo Quintero ‘La Bola de Yo' no aparece en el ‘Mural de la Fama' del nuevo estadio Kenny Serrancín. ¿Por qué tanta ingratitud?, pregunta un conocedor de esta historia.

¿INGRATITUD? II

Según algunos periodistas y expeloteros, a ‘La Bola de Yo' lo discriminan porque es campesino y lo irónico es que en el ‘Mural de la Fama' tienen a varios que solo fueron mascotas de aquel equipo que llevó a Chiriquí a tan merecida distinción.

AQUELARRE

Los productores de Guyana están presionando a su gobierno, porque dicen que Panamá los tiene traba'os con una deuda que supera los cinco melones. Dicen que Panamá ha recibido 200 mil quintales del grano y mantiene la deudita con ellos y está por formarse su ponchera. ¡Chanfle!

MÁS VIOLENCIA

Dice que la legalización de la marihuana en Uruguay ha traído consigo más violencia entre los narcotraficantes. Que ahora como se ha reducido el negocio por la legalización, cada quien protege su pequeño territorio a punta de bala. ¡Cara…mbola!

COME Y COME Y NO ENGORDAR

Dice que ahora los científicos han descubierto un medicamento que evita que las personas engorden, pese a comer todo lo que les da la gana. Que se trata de un medicamento que se usa para tratar el glaucoma, pero aún están experimentando a ver si se puede recetar para no engordar. ¡Mi madre!

BASES

Dicen los cubanos que los gringos tienen en Panamá 12 bases militares. Que no son como las que comúnmente se conocen, pero son 12 puntos que los controlan desde el mismísimo Comando Sur en Florida. ¡Joder!