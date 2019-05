La llorona del 11 de mayo del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



EL MEDIO COCIENTE Y RESIDUO

Tanta alharaca con los medios cocientes y residuos y alguien me dijo que, por ejemplo, en el 8-8, si no fuera por los cocientes y residuos, el PRD saca los cinco diputados y solo dos. Y en el 8-7, el PRD hubiese sacado cuatro y solo saldría Chello del CD.

EL ANALISTA

Comenta un analista que el segundo gran ganador de las elecciones, fuera de Nito y los perredistas, fue El Loco Mayor. Que desde El Renacer sacó a Mayín como diputada, su amigo Chello se reeligió, metió a sus dos hijos en el Parlacen y por un pelito no mete al Amigo Fiel, Camacho. ¡Ataja!

‘ME SIENTO FELIZ'

Esto lo escribió El Loco Mayor: ‘Qué feliz me siento de ver que casi todos los que me traicionaron perdieron sus curules, no solo por los abusos que cometieron, esto lo pagó el partido muy caro. La traición se paga en las urnas. Muchos de los que no salieron quedarán procesados y presos, salvo que exista una verdadera concertación nacional...'.

RECOMPONER MI VIDA

Y dice El Loco Mayor que ‘en lo personal estoy evaluando si debo estar en política, pero yo prefiero irme y recomponer mi vida, negocios, familia y mi prestigio y nombre que ha sido mancillado por el sádico que arruinó a Panamá; por tanto, trataré de quedarme de referente'. ¡Ataja!

FIGURITAS

Por allí andan diciendo que al que quieren volver a la tierra de la Caipiriña es al exembajador de ese país Jorge Isaac Chandex. ¡Vea pues!

CAMPAÑA DESDE LA JOYA

Por Viento Frío se lanzó uno como candidato ‘independiente', pero desde 2016 está preso, tras ser detenido en un operativo de blanca nieve. Ahora el hombre salió electo como representante de ese corregimiento. ¡Mi madre!

LA GÉNESIS

Mucha gente tiene qué ver con la Génesis de la Asamblea. Comentan sobre su indiscutible belleza, su corta edad (25 años), su paso por ‘Esto es guerra' de TVN y su educación universitaria. En síntesis, la génesis de los comentarios es si no va a ser otra Levy. ¡Joder tío!

HASTA CON LA ESCOBA

Al que agarraron a palo limpio ayer fue a Juan Diego, quien en una entrevista ahora dice que las planillas no deben desaparecer del todo, que sea mucho menos, pero que no desaparezcan. El comentario le valió una tunda, que todavía se está sobando.

DESPROPORCIÓN ABSURDA

Un lector manda esto: El problema con el residuo es que el voto para diputado de un partido político mayoritario termina teniendo dos y hasta tres veces más valor que de los votantes de un partido minoritario o de un independiente. ¡Chanfle!

LO DIJO CRISTINA

...Los hombres tienen un concepto del ejercicio de la jefatura totalmente diferente a nosotras, las mujeres. Yo no tengo ningún problema con que el otro parezca tener más o menos poder que yo, si hace lo que quiero. ¿Cuál es el problema?, escribió Cristina Kirchner en su libro ‘Sinceramente', presentado el jueves y que ya superó más de 250,000 ejemplares vendidos.