La llorona del 11 de julio del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



GATO SALTARÍN

Me dicen que pronto también saldrán a la luz pública los entuertos de una compañía germánica de ropa deportiva dirigida acá por un europeo y su hijo con prácticas financieras no muy correctas. La clave está en René. ¡Ataja, Ronny!

FORRA'OS

Alguien me indica que dos ex altos funcionarios han comprado sendos apartamentos en Marea 2, en Costa del Este. Cada apartamento de 650 metros cuadrados, con un precio de 1.5 melón. Que uno trabajó en una superintendencia y el otro fue un liquidador. ¡Así quién no?

CARRERA JODIDA

Nito mandó a suspender el manual de reclutamiento de la carrera administrativa, porque dice que metieron un montón de gente que no cumplía los requisitos. Lo peor es que ahora los cargos están llenos de ñames y no hay puestos para los perredistas. ¡Chanfle!

LO JODIERON

Una Corte jodió a Trump, el presidente gringo que se la pasa tuiteando. La Corte ordenó que Trump no podrá bloquear a sus seguidores, porque como usa el Twitter para gobernar, no podrá impedir que sus seguidores le respondan aunque sus respuestas lo incomoden. ¡Que aguante el guaqueo!

LO JODIERON II

Ya que andamos en modo fallos judiciales, un tribunal español determinó que Julio Iglesias es el padre biológico de un español de 43 años, cuya madre afirma haber tenido una relación con el cantante mundialmente conocido en la década de 1970. Dos puntos fueron determinantes: El evidente parecido físico con el cantante y que Julio Iglesias se ha negado ha hacerse una prueba de ADN.

FUNCIONÓ LA DANZA

Dice Cheíto que la danza de la lluvia en la caricatura de ayer de La Decana, donde los danzarines eran Jorge Matraca y Catín, funcionó muy bien. Que el palo de agua que se mandó ayer en la ciudad capital, no deja margen a duda. ¡Apipa!

LOS GRANDES NEGOCIOS

Alguien comentando sobre los grandes negocios de los gringos con la Venezuela chavista. Dice que esos negocios siempre han sido comprarle petróleo, darles préstamos millonarios pagaderos con los pagos petroleros, vender armas a los vecinos de Venezuela que se asustan con el ‘cuco' del difunto comunismo y así tienen dividida a Sudamérica. ¡Joder, tío!

CASTRACIÓN QUÍMICA

Comenta otro que la castración química puede ser una fórmula para controlar las violaciones. En seis meses, hubo cerca de 1,500 casos de denuncias, solo en Panamá Oeste, Panamá Centro, Colón, Guna Yala y Darién. Y si sumamos las otras provincias, esto parece epidemia. ¡Ay padre!

FILA DE BANQUEROS

El que ya está alistando maletas para su primer viaje después de agarrar el poder es Nito. Se va a Nueva York y hay una fila de por lo menos 30 bancos que lo van a atender. Bueno, son dos mil quinientos melones que van a tirar en bonos. ¡Hay hambre!

SEÑORA DIPUTADA

La que volvió a montarse en la Asamblea fue la diputada boxeadora. Finalmente, el TE decidió que es la que es y que vuelve al Legislativo. ¡Ajoooo!

CÓGELO SUAVE

En menos de una semana hay ‘tiki take' que llaman la atención. El de La Bombaza y Flor, Fredy y Zavala y ahora Willy y Zulay. El abogado y exdiputado le manda a decir a Zulay que la coja suave con esa vaina del proyecto de ley sobre migración. ¡Ataja!