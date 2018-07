La llorona del 11 de julio del 2018

La Llorona

PRESIÓN AUMENTA

Los estudiantes de la Universidad de Panamá cerraron la vía Transístmica, en protesta por el aumento de la tarifa eléctrica. Dicen algunos que hacía mucho tiempo que los estudiantes no salían a protestar por algo que realmente tuviese justificación.

PRESIÓN AUMENTA II

Por allí también circula la propuesta de la gente de que nadie pague el próximo recibo de luz. Que a nadie le van a cortar la energía eléctrica, porque tendrían que cortársela a todos. Que la protesta sea hasta que se elimine el aumento de la tarifa. ¡Ajooo, la vaina se pone peluda!

MOVIMIENTOS

Me cuentan que hoy habrá movimientos en el PRD. Que alguien va a hacer un anuncio en medio de la apertura de inscripción de las candidaturas presidenciales en ese colectivo. ¿Y eso?

EN EL HOSPITAL

Al Loco lo tuvieron que ingresar al Hospital Santo Tomás, luego de que sufriera un faracho por el estrés al que está sometido en el juicio que se realiza por los supuestos pinchazos durante su gobierno. El magistrado juez de garantías pidió una evaluación de Medicatura Forense.

CUARTO PUENTE

Hay quienes aseguran que el ministro gringo no quería a los chinos en el cuarto puente, pero que un ministro alemán fue el encargado de inclinar la licitación a la que no invitaron a la transparencia. ¡Santa Bárbara bendita!

BUSCAN APOYO

Los Cañaceños que han creado un comité pro construcción del nuevo hospital San Francisco Javier solicitan la colaboración de todos los residentes de La Mesa, Las Palmas y la comarca, para hacerlo posible. Y los residentes en la capital, que no se hagan esperar, porque el hospital existente está en plena ruina y la promesa de Pacha no se llega a cumplir.

INTIMIDADOR

Dice que al comisionado que tienen fichado por sangrar a estudiantes de la Academia de Policía ahora le ha dado por andar intimidando con la supuesta vaina de que si gana el partido perredoso va a hacer y hacer... Le mandan a decir a Vega Pino que le mande un cuadro, porque problemas le va a traer cuando menos cree.

MADE IN USA

En su libro ‘Trumpocracy', el escritor David Frum, quien acuñó el término ‘eje del mal' en la guerra de Iraq, dice que Trump ‘es el mayor mentiroso y sinvergüenza de la historia de la presidencia' de USA. ¡Vaya cumplido!

SE QUEDARON

Al parecer, a la gente del baloncesto no le interesó llevar el equipo nacional a Barranquilla para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Alegaron que no había dinero para la preparación, pero sí hubo para viajar a Argentina y Paraguay. Lástima, porque Panamá no podrá defender la medalla de plata que consiguió en Veracruz, por mala gestión administrativa.

¿QUIÉN SERÁ?

Terminándose la fiebre del Mundial de fútbol, aún no se sabe quién dirigirá al equipo nacional en el amistoso que se jugará en el Rommel Fernández el 11 de septiembre ante Venezuela. Parece que la Fepafut está mirando más cuántos boletos venderán en taquilla con la cantidad de ‘chamos' que están en nuestro país.

¿QUÉ PASÓ, MARIO?

El jefe de Pandeportes parece pensar más en cómo arma su candidatura a diputado que en atender los compromisos de su administración. Los atletas panameños están por representar al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla la próxima semana, y los viáticos que debe firmar Mario, brillan por su ausencia.

CÁMARA EN MANO

Me cuentan que el jueves de la semana pasada, en horas de la noche, el alcalde Blandón andaba por la Justo Arosemena, cerca de la estación del Metro de la Lotería, grabando con su celular la calle adyacente a la piscina Adán Gordón, donde desde hace tiempo hay una tubería botando agua. No sé si fue para enviarle el video a Casís o para que lo vieran ‘conectado' con los problemas de la ciudad.

ALEGRÍA

Mucha alegría ha causado el rescate de los niños y su entrenador, atrapados desde el 23 de junio en una cueva en Tailandia. Todos, sanos y salvo, pero tristes por el buzo que perdió la vida en los intentos de rescate. La solidaridad mundial se hizo presente.