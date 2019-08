La llorona del 11 de agosto del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



HUELE A CAMPAÑA

Ayer, mientras un grupo descargaba toda clase de epítetos y manifestaciones en las redes por la no culpabilidad del Loco en el caso de los pinchazos, el ex presidente recorría Los Andes Mall y Albrook Mall, seguido por una multitud. ¡Huele a campaña!

HUELE A CAMPAÑA II

Ahora a los que quieren crucificar son a los tres jueces que declararon la no culpabilidad del Loco, pero también a los fiscales que no llevaron bien el caso, que terminó liberando al ex presidente. Mientras tanto, el Loco anuncia que va a recorrer el país. ¡Huele a campaña!

HARRY

Uno de los que disparó sus dardos contra la absolución del Loco fue Harry el Sucio. Calificó como un exabrupto el fallo emitido por los tres jueces. Pero además, dijo que son una vergüenza ‘estos jueces de juicio oral'. ¡Santo cielo!

CONSULTAS

Dice que las consultas de las reformas constitucionales en Bocas del Toro han sido de lo más concurridas y exitosas, por la cantidad de aportes de los bocatoreños. La vaina sigue en otras provincias y Palillito espera cumplir todo este proceso antes de terminar este primer período legislativo. ¡Tic, tac, tic, tac…!

DECOMISO COCA

Dice que buzos del Servicio Aeronaval lograron decomisar 12 paquetes de blanca nieve en un barco atracado en Rodman. Que la droga estaba bien escondidita en la toma de agua de babor del buque mercante. ¡Santa cachimba!

ALARMA

Por otros lares el dengue está causando estragos y ya parece una seria amenaza para Panamá. Las autoridades han puesto las alarmas, por tres casos de personas que ya han fallecido por la picada del mortal mosquito aedes aegypti. ¡No es relajo!

SUMANDO APOYO

La que le endosó su apoyo al hombre Feliz fue la Cámara Panameña de la Construcción. Destaca sus cualidades para ocupar el puesto de contralor. También el ex decano de Derecho, Gilberto Boutín le dio su palmadita. ¡Vea pues!

MERECIDO RECONOCIMIENTO

El decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Dr. Hernando Franco Muñoz, recibió la medalla Dr Carlos Iván Zúñiga, del Colegio Nacional de Abogados. El presidente saliente del Colegio Dionicio Rodríguez, reconoció sus aportes al gremio y a la profesión en la República. Este acto se dio justo en la conmemoración del Día del Abogado.

TOMÓ LAS RIEDAS

A propósito del Colegio Nacional de Abogados. El viernes por la noche, mientras soltaban al Loco, Juan Carlos Araúz tomaba posesión como presidente del gremio. Lo acompañó el mismísimo presidente Laurentino Cortizo.

EN EL TINTERO

Dice alguien que sabe de estas vainas que no se extrañen si entradito el año que viene se anuncie la construcción de la vía que conquistará el Atlántico. Que ya lo que falta es unir todo, porque ya está el puente en Colón y ya está la carretera por Calovébora.

EL DESQUITE

Ahora que nos fue mal por los Panamericanos celebrados en Perú, los atletas paraolímpicos dicen que van a sacar la cara por Panamá. Los juegos también se desarrollarán en Lima y mañana hay conferencia de prensa para anunciar los detalles de los atletas panameños que van a competir.