La llorona del 10 de septiembre del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



PONCHERA

Con todos los pa'trás que le han salido a Picuiro en los últimos días, donde tres testigos dice que lo envolvieron en vainas chuecas pa' acusar a Martinelli, ahora los abogados amenazan con demandar a la gente del Consejo por 120 melones. ¡Chanfle!

ENTRE BABALAOS

Me cuentan que entre babalaos, puya-puya y dormidera se mantienen en los cargos una directora y otras sub administrativas del Cajetón, las verdaderas responsables del descalabro del Diplomático. Hay que empezar por poner orden e investigarlas junto con la prima asesora. Valarini, si echas a estas perseguidoras con agua bendita y clavo de olor los funcionarios te aplaudirán. ¡Despierta!

COMPADRE

Un alto funcionario del gobierno con "Don" de gente, se está construyendo una cabaña de lujo en la comunidad de Boquete, al parecer con "billullo" del Estado, muy cerca de donde su compadre Pacha tiene la suya. ¡Ajoooo!

COMPADRE II

Dice que mientras está en el poder el compadre ha hecho todas las conexiones para montar una empresa para atender como clientes después de mayo del 19 a los que hoy les brinda un servicio social. ¡Pendejo no es el compa!

DEBATES

Un perredoso me comentó que a días de sus primarias, el PRD no logró realizar debates entre precandidatos a alcaldes de la capital, aun cuando la mayoría de los aspirantes lo solicitaron. ¿Cómo?

DEBATES II

Los que sí convocaron a un debate entre aspirantes alcaldes capitalinos fueron los colegas de KW Continente, pero no se realizó porque el Tanque de Gas fue el único que no quiso participar y así ha pasado con entrevistas en varios medios. ¿Se sentirá triunfador?

VIENE LA 080

El diputado del el 8-5 mete camarón en todas las reuniones que hace. Pide primero que no me graben, ‘porque lo que les voy a decir les conviene: la planilla 080 se reactiva en un mes así que no se preocupen voten por mí, que vuelve la planilla…'. ¡Joder!

PILLADO

Dice alguien que lo tiene pillado, que ya se preparan las demandas contra el mismo diputado por haber sobrepasado el límite de los 100 mil. ¡Cara…mbola!

ARROLLADORES

Este fin de semana fue el de los arrolladores. Uno que se llevó por los cachos a un policía en La Chorrera; otro que hizo lo mismo en la Cinta Costera y arrolló a una dama y el que se llevó por los cachos el puente peatonal de la CSS en la Transístmica. ¡Mi madre!

DE VISITA

El que está de visita por Panamá es Iván Duque, el recién estrenado presidente de Colombia. Bueno, pueda que con Duque le vaya mejor a Panamá, porque con Santos, la vaina estuvo pa' los tigres.

POCA GENTE

Después de promocionar que recibiría un masivo apoyo en Colón, Zulay tuvo un cierre en Colón con muy poca gente. ¿Y esa vaina?

JAPAI

Dicen que en la lavandería del Cajetón, están haciendo japai con el jabón ácido, un invento de alguien pa' llenarse los bolsillos. ¡Chanfle!