La llorona del 10 de octubre del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



CHIFIANDO

Muchos comentando el chifeo de Pacha a la vaina de Saltarín. Que no quiere meterse con ese asunto y que quiere que el tema se enfríe. La vaina es que por donde llega, son muchos los que le dicen que hay dos errores fundamentales: Que la contratación no fue transparente y lo peor, que todo se hizo en el G-2 de Picuiro. ¡Chanfle!

CASO COMPLEJO

Ahora declararon ‘caso complejo' la vaina del tráfico de armas en la que está involucrado un chino y un alto mando de la Policía. Alguien dice que cuando se quiere que poca información fluya sobre un caso, se declara ‘caso complejo'. ¡Mi madre!

SANCIONADOS

Dice la gente del Tribunal Electoral que 292 precandidatos del PRD se han hecho de la vista gorda y no presentaron sus informes de gastos durante la campaña. Que por esa gracia les clavará una multa de tres mil rúcanos a cada uno. ¡Cara...mbola!

CASI, CASI

Dice que los ñames se han unido con varios diputados de la Locura y entre ambos tienen ya 27 votos pa' que Mejía se mantenga como magistrado de la Tremenda Corte. Que están en conversa con los del PRD, a ver si logran negociar el otro cargo y sumar más apoyo pa'l Vara. ¡Mira tú!

TERMINAR ESTA VAINA

Ya que hablamos de la Tremenda Corte, dice que los involucrados en el juicio de El Loco están que quieren que la vaina termine ya, no importa el resultado. Que al paso que van, llega Navidad y la vaina no se ha decidido y por tanto, quieren que la vaina termine de una vez por todas.

EL CANDIDATO

En Chilibre hay un candidato a repre que se llama José Félix Barrios, pero en las vallas aparece solo como Félix Barrios, igual que el caricaturista de La Decana. Félix, el caricaturista, manda a decir que él no es candidato a repre, que no consigue cemento, bolsas de comida, ni hojas de zinc y mucho menos elimina boletas de tránsito. Que por favor no le estén pidiendo eso a través de mensajes por sus redes sociales.

ALGUIEN COBRABA

Dicen que en la 080 se encontró que un pintadeño —muy amiguito de una alcaldesa sobrina de una diputada— con un salario de 1,500 mameyes. La vaina es que el pintadeño dice que nunca recibió un real de ese puesto, que él, Jordi, no sabe nada de eso y que le pregunten a la alcaldesa.

TAMALÓN

La vaina ahora es que dicen que la alcaldesa tiene un tamalón, porque parece que el caso va a dar al Ministerio Público. ¡Santo padre!

ELECCIONES BRASIL

En las elecciones del domingo menos de la mitad de los 240 diputados que aspiraban reelegirse lo logró, mientras que solo fueron reelectos ocho de los 24 senadores que buscaban repetir. ¡Véanse en ese espejo, señores diputados!

EFECTO PACHA

Las inversiones inciertas en el mercado inmobiliario tienen a más de uno preocupado, por el efecto Pacha que tiene la economía deprimida. Algo que solo se dio al final de la dictadura, cuando cerraron los bancos y no había plata en la calle.

QUE ACLAREN

Ayer varios que pasaron por vía Brasil, final con calle 50, se sorprendieron al ver a varios trabajadores con camisetas del MOP asfaltando una plaza privada. Se preguntan: ¿si los materiales y la maquinaria son del Estado, qué hacen estos trabajadores con camisetas del MOP haciendo trabajos a un particular?