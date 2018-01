La llorona del 10 de enero del 2018

La Llorona

LA MARCHA

El que debe haber amanecido estropeado hoy es Pacha, con esa vaina de los manifestantes en la Cinta Costera que caminaron hasta el Miramar y le formaron un piquete y gritaron: ¡Ahí, ahí, ahí está el ladrón!

LA RIPOSTA

Me escribió Prieto para decirme que él no tiene nada que andar en escondedera ni anda en mancuerna con Salo, de quien no sabe nada hace mucho tiempo. Que él apoya a Zabala pa' secretario general para la secretaría de CD y no a Desalmada, porque nunca le ha pedido ni un centavo al partido ni a Ricardo.

SELECTIVIDAD

Me mandan a decir que algunos empresarios que están involucrados en Blue Apple, están de rodilla solicitando protección a diputados para que no los detengan. También están cabreados, porque hay varios que están metidos hasta el cuello en la vaina y los tratan con manos de seda o no están en el expediente.

PREGUNTA

Alguien le pregunta al MEF: si ya apareces con tu CEPADEM impreso, pero sin fecha de entrega, ¿que impide su entrega al beneficiario no jubilado? ¿Hay o no hay plata para pagar?

EMPIEZA EL GUAQUEO

Dice que se está gestando un movimiento de transportistas de Chiriquí y Veraguas contra tren chino. Liderado por un ex ministro, ex diputado, ex precandidato a la presidencia... Dice que el tren afecta a quince mil familias transportistas.

DAME Y PON

El viaje a Oriente le debió asentar al Presidente, porque ahora no sale de Makoto. Lo vieron cuadrando el círculo con miembros de la oposición. ¡Pillao!

TOMADERA DE PELO

El nuevo argumento para extender la medida de control de precios que si no existiera hubieran aumentado a $394 es un verdadera ñamería. Además de la demanda de los empresarios, los consumidores preparan las suyas. ¡Coge lo tuyo!

EMPATANAMIENTO

La demanda interpuesta hace 12 meses por los empresarios contra la regulación de precios duerme el sueño eterno en el despacho de Cedalice. Quiero adivinar que fallarán a favor, pero en el 2025. ¡Plop!

TRIPLE AGENTE

Un chusco de la política me contó en la Cinta Costera que en la sección de Marina Mercante de la AMP hay un tal Ferdinando que está haciéndose el vivo, llevando y trayendo información a tres secuaces. Me contaron que el tipo le pone información clasificada al PRD, al oficialismo y a los locos... ¡Santo!

COSAS DEL BÉISBOL

No se han jugado todavía seis fechas del campeonato nacional de béisbol juvenil, y ya van dos trifulcas, denuncias contra los árbitros, suspendidos, multas y otras bellezas. Me pregunto si la distracción que tiene El Gato en el año preelectoral ha puesto al béisbol de vuelta y media.

TOMANDO DISTANCIA

Parece que a Saúl, el de Suntracs, no le gustó que lo cuestionaran sobre lo que le pasó al comandante Genaro; le echó la culpa a los medios y tomó distancia. Bueno, ahora resulta que los periodistas tienen la culpa de que al viajero de China le haya salido positiva la prueba del guarómetro... Vea la vaina...