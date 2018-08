La llorona del 10 de agosto del 2018

La Llorona

ALMUERZO EN ACHA

Dice que los que tuvieron su encuentro ayer, y con almuerzo incluido, fueron El Toro y El Muñeco, en Acha. Y ya que hablamos del Toro, el hombre anunció que va a buscar su visa gringa y que está seguro de que la va a recobrar.

PONCHERA

Tremendo aquelarre se está formando con un edificio cosmopolita. Dice que construyeron en parte de la servidumbre y hay un lío de los mil demonios por los lados de la Transístmica. Pronto va a salir un pereque con los compradores.

QUIERE CASA

Dice que El Loco está que quiere regresar a casa y metió una solicitud de fianza de excarcelación por el caso de los pinchazos.

PREVISIÓN

Alguien dentro de la Locura vaticina que los comicios del domingo en ese partido no tendrán una convocatoria grande, más bien se espera una baja asistencia. Que la razón se debe a que las primarias son solo pa' presidente. La que mueve gente va a ser en 45 días.

RESBALADERA

Dicen que el que le puso la cáscara al diputado pies descalzos fue su ‘community manager' aceptando él mismo el reto. ¡Ay, Chucho!

COBRANDO FACTURAS PAGADAS

Me mandan a decir esto: ‘Una empresa distribuidora ha contratado a un agente de cobros que se especializa en cobrar facturas ya pagadas. Ya la empresa ENSA tiene cabreados a más de cuatro, que proyectan denunciarla en la ASEP. Con una mejor coordinación con los centros de pago se evitarían esos injustificados cobros'.

UNIÓN LEGAL

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica favoreció la habilitación del ‘matrimonio' igualitario. Este tema que dividió a los ticos en la pasada elección presidencial, ahora les vuelve la ponchera a través de un fallo de la Sala IV, que dio un plazo de 18 meses para que personas del mismo sexo se puedan casar legalmente.

EM…FADADO

Al viceministro del MEF, Gustavo Valderrama, le dolió un titular de La Decana que decía: ‘CSS reporta la muerte de 21 neonatos en julio'. Según escribió el viceministro en un tuit, este titular es ‘totalmente malintencionado'.

PA' QUE RESPETE

Don Eloy Alfaro, miembro de la Fundación Publicando Historia, dueña de La Decana, le respondió también en un tuit de vuelta: ‘Es Ud muy atrevido. Es una lástima que Ud aún no entienda que los medios no son publirrelacionistas del gobierno. Ubíquese'. ¡Chuzo, no los sienten en la misma mesa!

VOLVIÓ A NACER

Me comentan que en la recepción ofrecida en la residencia del embajador de gringolandia, el Defensor del Pueblo se atragantó, pero gracias al santeño Elías Castillo, quien dio la voz de urgencia, médicos como Rojas Pardini y otros presentes, pudieron darle los primeros auxilios sin mayores consecuencias.

LO QUE DICE CHEÍTO

Panamá es un país de servicio y no de exportación, lo que lo pone en un lío, porque, según Cheíto, importamos cinco mil y pico de millones de dólares y exportamos menos de cuatrocientos millones. Que hay que cambiar esto, porque nos están llegando productos de todos lados y nosotros cada vez mandamos menos al exterior.

MOVIENDO EL ESQUELETO

Me dicen que Carla García, candidata a diputada por el 8-7 en las primarias del PRD, está calando calladamente en la gente. Un grupo de personas comentaban en el Open Fish de El Chorrillo, que si sigue así, va a convertirse en un fenómeno político. ¡Ajoooo!