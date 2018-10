La llorona del 1 de octubre del 2018

La Llorona

SE ENDEMONIÓ

Desde el Ministerio de Seguridad dicen que El Loco se endemonió y no le quiere hacer caso a los custodios y hasta los irrespeta. Que parece que ahora van a tomar medidas, porque se encierra con sus visitas. ¡Mi madre!

EMULANDO A URIBE

Y El Loco salió ayer como candidato a diputado por el 8-8, con casi el 50% de los votos emitidos. Me dice alguien que El Loco está emulando a Uribe, el expresidente colombiano, quien luego de ser presidente logró llegar al Senado y hoy tiene a su delfín en la Presidencia.

MÁS O MENOS

A propósito de la Locura, ayer la votación estuvo lenta en la mañana. Luego la vaina se acomodó y al final llegó a casi un 30%, una cifra no despreciable, contando que había un sinnúmero de cargos reservados.

TAMBIÉN SALIERON

Según los resultados del TER, también salieron Azhira y Bustamante en Bella Vista y Ancón, respectivamente.

EN HARVARD

Alguien me escribió: ‘¡Sorpresa! En el ocaso de su régimen Noriega también habló en Harvard, por gestiones de una firma experta en relaciones públicas. En aquel momento pintó un cuadro de maravilla sobre Panamá. Y miren como terminó'.

EN HARVARD II

Y agrega: ‘Pero Pacha superó a todos los ilusionistas al decir que en el país hay una democracia pura, con clara separación de poderes, instituciones más fuertes y absoluta libertad de expresión. Por las dudas pregúntenle a Ibis Sánchez Serrano'.

¡HASTA LA TUZA!

Desde México Aristegui publica una nota sobre que ‘varias grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México han destapado un presunto escándalo de corrupción protagonizado por la filial de la constructora española para inflar los precios de un tramo de una autopista local, el Viaducto Bicentenario'.

¡HASTA LA TUZA! II

La vaina es que esa misma empresa está entre las que mueven sus teclas para la construcción de la extensión de la Línea 2 del Metro hasta el aeropuerto de Tocumen. Otra vaina es que la empresa OHL reportó pérdidas hasta junio, por la friolera de 843 melones y sus acciones están en picada. ¡Santa Bárbara bendita!

ALGO RARO

El fallo del Vara Mejía sobre el contrato-ley de Petaquilla tiene a más de uno de leguleyo. No hay forma por dónde entrarle y más cuando el mismo tiene fecha del año pasado. Esto parece que se dejó escondido hasta que Mejía saliera de la Tremenda Corte, pero como sigue en el cargo, no podía seguir en engaveta'o, me dice uno.

ALGO RARO II

Según los que entienden de esta vaina, lo que se busca es dejar sin colchón a Fifer, porque hasta ahora es al único al que le han apretado los timbales y al único que por supuesta deuda con la CSS lo enricholan. Que el conchito de la mina de oro alguien lo quiere. ¡Interesante!

ESTRATEGIA-PAÍS

La gente de la Cámara se lanzó su catilinaria dominguera y pide una estrategia para atraer multinacionales y fomentar la competitividad. Eso sí, que sean multinacionales reconocidas y con estándares éticos.

RUMBO A JAPÓN

Bueno y Gary Stempel dice que ya tiene su plantel para enfrentar en el amistoso a Japón y a Corea del Sur, este 12 y 16 de octubre. El sábado se van a Estados Unidos y de allí abordarán luego un avión rumbo a Japón. ¡Que sea mejor la presentación que con Venezuela!