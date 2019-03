La llorona del 1 de marzo del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



ARRANQUE DE FARRA

Hoy es el día que la gente se va de farra. Dice que los políticos la van a agarrar suave hasta el domingo para el lunes tirar con todo, ya que culmina la veda electoral. ¡Santa cachimba!

CAMPAÑA SUCIA

Parece que lo que va a arreciar este fin de semana son las campañas sucias. Que Twitter, Facebook e Instagram se han cebado con la veda y ahora entra agüita a los medios panameños. ¡Un plomo esta veda!

PROPUESTA

El expresidente José Mujica propone elecciones supervisadas por la ONU y la Unión Europea para empezar a salir de la crisis en Venezuela. Que se garantice la participación de todos y con igualdad de condiciones. Nada de intervención militar.

CASO CHIMBO

Por Tocumen dice que Vilma aprobó todo y sugiere darle una nueva contratación a la gente de Duboy, PWM. Que ni investigó las vainas chuecas que metieron, pero negocio entre amigos, los mantiene unidos. ¡Mi madre!

SE VA A FORMAR

Me cuentan que la vaina no se va a quedar así. Que van a denunciar la bribonada en todas las instancias que sea porque no es posible que Tocumen le entregue todas las contrataciones a la empresa de ‘Brad Pitt'. ¡Ajo!

ISLA BONÁ

No conforme con el peladero a orillas del Canal, MiAmbiente autorizó la extensión del anidamiento de aves en isla Boná. Dice que el ambiente lo preservan mejor unos tanques de combustible que los árboles que usan las aves para anidar. ¡Santo cielo!

¿Y LAS TUCAS?

A propósito de MiAmbiente, todavía no hay información fidedigna de a dónde fueron a parar las tucas que sacaron del pocotón de árboles que talaron a orillas del Canal. ¡Sempris, dónde están las tucas?

SE LES PRENDIÓ EL BOMBILLO

Los encargados del MOP tuvieron la brillante idea de mandar a suspender los trabajos en la carretera Panamericana para evitar los tranques, parece que a alguien se le prendió el bombillo. Al fin uno que piensa.

CIERRE DE LA CINTA

Por cierto, a partir de hoy cierran la Cinta Costera para los preparativos del jolgorio. Como dice el otro, busquen rutas alternas... ¡la pregunta es cuál! Bueno, todo sea por el carnaval...

¿Y LA VIGILANCIA?

En pleno siglo XXI, en el Dubái de las Américas las garrapatas se llevaron a una familia de cinco personas en la comarca, antes había un brote de tos ferina y de sarampión. ¿Qué más viene ahora? ¡Santo cielo!

NO MÁS DESPACHO

Al que anda prometiendo que de llegar a la Presidencia eliminará de un plumazo el Despacho de la Primera Dama, un necio le pregunta si es que quiere que la esposa lo mande a dormir con el perro.

DE LUJO...

Después de la excelente representación de Margarita Henríquez en la Quinta Vergara, para este fin de semana se espera la participación de Afrodisíaco, Blas Pérez y Rosa Iveth Montezuma en Río De Janeiro como parte de los atractivos de la escuela de samba Estácio de Sá, la más antigua de esta fiesta.

COMO NUNCA

Los que lucen imparables son los diputados. Después de meses de estar estancados, parece que hubo algunas motivacione$ que los ha hecho trabajar como nunca para ratificar a los magistrados.