La llorona del 1 de agosto del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



LA RIPOSTA

La manifestación contra algunos diputados que realizaron en la Asamblea el martes, entre ellos Lombana, tuvo la riposta ayer del Gato Benicio y Huevito Pineda. Robinson ligó a los manifestantes con la familia Motta y hasta afirmó que la familia Motta ‘era dueña del gobierno pasado', por lo que a ‘ningún proyecto de ellos' se le ejecutaban las fianzas. ¡Santa cachimba!

LA RIPOSTA II

Huevito Pineda se la dedicó a Lombana. Mientras defendía y apoyaba a su colega El Gato Robinson, le dijo al ex candidato presidencial que lo que no pudo ganar en las urnas, no lo va a ganar en las calles. ¡Mañana popcorn con Coca Cola, porque viene la segunda parte!

CON EL REJO

Dice que la directora regional de la DGI en Coclé, llegó con sangre en los ojos. Que llegó con el fuete, porque dice que no perdona a todos esos funcionarios que lograron sacarla cuando estuvo en el puesto en los tiempos de la Locura. ¡Chanfle!

DONATIVOS

Alguien de Houston me escribe para decirme que el flamante cónsul quiere sacar unos aportes a los panameños residentes en esa ciudad, para que lo ayuden a decorar el consulado. Que las contribuciones son de 50 y 100 dólares. ¡Ajooo!

VIENE EL PUENTE

Me contaron que los ‘niños buenos' de Sacyr y el resto de GUPC le pidieron a Ana Pastor que exigiera al Enzapatilla'o la cabeza de Quijano... Incluso la versión circula en la madre patria... ¡Acúsalo con tu mamá, Kiko!

REVOLTURA

Me cuentan que una Mili en el Municipio de Arraiján se metió a Catastro para borrar los registros de tierras que no habían sido hechos de manera legal. Pero que la mujer sí flamea una Lexus del año pregonando que digan lo que quieran. ¡Ay padre!

CINCUENTA CAÑONAZOS

Como parte de la celebración de la Semana del Marino, la Universidad Marítima de Panamá le ofreció un reconocimiento a Raúl Saint Malo, CEO de Eagle Navigation, por el apoyo ofrecido a este centro de enseñanza superior… ¡Vea pues!

AUXILIO

Residentes de El Ingenio en Bethania le piden al representante Sandoya que coadyuve para que el Idaan limpie los desagües de la calle, porque sus residencias, las 27, 28, 30, hasta la 33 se les inundan de aguas negras. Se necesita sanidad con urgencia.

OJO AL CRISTO

Me mandan esto: Si el objetivo del Gobierno es serio en cuanto a impulsar ahorros por gastos superfluos, entonces hay que mirar detenidamente sobre el manejo desordenado de las finanzas en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

OJO AL CRISTO II

En este tribunal los magistrados Floripondio y Salvavidas han viajado tanto a la Madre Patria que no se extrañen si el rey Felipe les concede a ambos la ciudadanía española. Y que el otro magistrado, Agranda, ya ha advertido sobre tal abuso.

EMBROLLO POLICIAL

Ahora que Del Rosario no jefatura el Minseg, resurgirá, como el ave Fénix, el caso de Pinedón, inexplicablemente todavía jefe de seguridad del MEF, quien fue pillado mientras portaba armas de fuego sin los permisos.

EMBROLLO POLICIAL II

Los linces que arrestaron a Pinedón, allá por tierras colonenses, se quedaron estupefactos cuando, por ‘orden de arriba', fueron advertidos de que el caso debía ser archivado porque se trataba de un asunto de ‘seguridad nacional'.