La llorona del 1 de agosto del 2018

La Llorona

¡MOVIMIENTO ALELUYA!

Se gesta un movimiento con ánimos de golpe contra el presidente de la Alianza Evangélica porque apoya a un candidato que se ha declarado a favor del matrimonio igualitario.

ESTÁN ADVERTIDOS

Funcionarios de la Alcaldía de San Miguelito molestos porque si no recogen firmas, los botan. Dice que la cuota es: para borrigueros, cien firmas; y jefes, 300 firmas. Tienen hasta el 20 diciembre, y el que no cumple, pa' la calle, papá.

PA' LA CHIROLA

Ayer en la tarde ordenaron detención provisional para la conductora que causó la muerte a la estudiante de la UTP. Le imputan cargos por el presunto delito de homicidio culposo. El abogado defensor apeló la decisión de la jueza de garantías, quien acogió la solicitud de la fiscal.

¡VAYA APODO!

Ahora circula que a un ministro le llaman ‘Paquetito extranjero', porque dice que tiene una empresa de venta de chicharrones, papitas y platanitos empaquetados. La vaina es que el producto lo trae de Dominicana y aquí dice una campaña: ¡Con orgullo, consume lo tuyo!

BRIBONADA

Una muy reconocida agencia de modelos que contrata a muy tops extranjeras y bien preparadas. Que al inicio no le piden sino profesionalismo y presencia. Las empresas les exigen lo mejor, las jóvenes trabajan, la empresa cobra la publicidad y luego no paga por meses. Ya hay denuncias ‘muy top'. ¡Chanfle!

NO QUIEREN ENGAÑOS

Varios productores no creen en la propuesta del ministro Carles de desaparecer la Aupsa y creen que es una salida electorera. Que esa vaina de eliminar Aupsa choca con los fuertes conflictos de intereses por ser él parte del clan de los importadores. ¡Joder!

DEJAR LO QUE ESTÁ QUIETO

Me comenta un lector bien conectado que si a Chichi de Obarrio lo traen de Dublín, donde dicen que está, habría desabastecimiento de Lomotil en las farmacias, por el gentío que va a necesitarlo. ¿Y esa vaina?

DEJAR LO QUE ESTÁ QUIETO II

Y es que me cuentan que si Chichi suelta con detalles lo que sabe, van a rodar cabezas de todos los partidos políticos... ¡Santa Bárbara bendita!

ÑAME MOLESTO

Un ñame me mandó esto: ‘Hace 5 años celebramos primarias y perdí por 33 votos. No fui a buscar votos en Juan Díaz ni en Parque Lefevre. Solo visité los corregimientos de San Francisco y Río Abajo, pues mi capital era un taxi y 200.00 Balboas. Hoy se toma la decisión de no hacer primarias en los corregimientos de Río Abajo y San Francisco'. ¡Chuzo, lo cruzaron por manteca!

QUÉ LEY NI QUÉ LEY

La alcaldesa del distrito de Antón sigue permitiendo la construcción de un hostal que afecta a varias familias en la comunidad de La Frontera, corregimiento de Río Hato. Aún siguen los procesos civiles que automáticamente paralizan estas construcciones y la alcaldesa de este distrito se ha parcializado con una de las partes dando paso a la adjudicación de un terreno que le pertenece a 10 hermanos. ¡Cara…mbola!

EN FORMACIÓN

Una tormenta se ve venir, porque dice que Crispiano Adames quiere eliminar el sistema de residencias médicas. El 16 de agosto tienen preparada una ponchera en la Facultad de Medicina.

AHORCADOS

Varios proveedores en Cancillería dicen que los tienen ahorcados solo porque a la directora administrativa y a la jefa de compras no les da la gana de dar paso a los pagos. ¿Y es que quieren algo? ¡Pela el ojo, Isabelita!