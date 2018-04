La llorona del 1 de abril del 2018

La Llorona

EN QUÉ QUEDÓ

Un marinero me contó que en la AMP hay un revulú con un tal Victoriano, que anda dando vueltas desde hace dos años sin resolverse. Me cuentan que han mareado a medio mundo para no hacer frente a un compromiso. ¿Y esa vaina?

EN QUÉ QUEDÓ II

La cuestión es que Victoriano es un proyecto de la AMP que quieren hacer en un terreno que no es de la institución, y del que su verdadero dueño quiere que le den su billete. Le voy a seguir la pista a esta vaina.

ACUERDO DE ORO

Quien está que brinca en un pie es el hijo de un ex vice de Nicky, pues llevó a una insolvencia económica a una empresa minera de oro y ahora de imputado, pasó a ser testigo de colaboración. Que alguien me explique cómo el que genera la deuda pasa a ser colaborador y no imputado.

PONGAN ORDEN

Le mandan a decir al ministro viajero, que ponga orden en el corregimiento de Vista Alegre. Que los señores de la triple T están cerrando vías públicas, lo que obliga a los conductores hacer giros prohibidos. Parece que no se respetan las señales de tránsito y en lugar se ha institucionalizado el juega vivo en el túnel, causando un caos y a la vista de los agentes.

TIJERINOS

Los residentes del corregimiento de Tijeras, distrito de Boquerón, viven como gorgojos por la falta de agua todas las tardes. Piden a las autoridades pronta solución antes de que haya cierres de calles. ¡En guerra avisada…!

CULILLO

Me cuentan que este Viernes Santo, en tránsito norte, a un Neo Panamax de nombre Maersk Sofía, se le incendió la máquina en Cocolí. Por fortuna no interrumpió el tránsito, pero puso en corredera a todo el mundo. ¡Cara…mbola!

OPERATIVOS PARA QUÉ

Me mandan esto: ‘Tanta alharaca que hace el MINSA cuando allana una clínica que viola normas de salud, pero nada hacen para acabar con los vendedores de ilusiones, que tienen en el mercado pastillas, brebajes, supositorios e inyecciones para curar la impotencia. Es un negociado que deja millones en ganancias, debido a la utilización de placebos. ¡Habla Abril y Mayo!'.

CASO INSÓLITO

En uno de los restaurantes del Casco Viejo, dos faribundas fanáticas de la Roja, molestas con el resultado ante Suiza, decidieron quitarse el sweter de la selección nacional y quedarse con la lencería. Los asistentes, no se molestaron, al contrario, pedían más acciones contra el Bolillo. ¡Santo!

MENORES PREÑADAS

Mientras los grupos ortodoxos miden fuerzas con miembros de la sociedad que quieren cambiar modelos, que permitan mayor conocimiento en las menores para que no sean víctimas de embarazos precoces, las estadísticas del MINSA se elevan cada semana. Entre enero y febrero se registran 1,800 menores entre 10 y 19 años embarazadas por depredadores, que la mayoría de las veces, evaden la acción de la justicia. Injusto que no haya acuerdos.

UN PIROMANÍACO

Según gran parte de los residentes de Colón, pudiera estarse ante la presencia de una persona con severos rasgos de incendiarismo. Los siniestros más recientes, arrojan, según expertos de los camisas rojas, que existe una alta posibilidad de ello. Ojo, comandantes Villar e Isaza.