Vicios de la Caja

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La Caja de Seguro Social atraviesa hoy por una polémica interna que tiene que ver con los aumentos salariales de unos cuantos funcionarios. Independientemente de quién tenga razón, la realidad es que la Caja está sobrepoblada de funcionarios. Lo peor es que hay una cantidad de agrupaciones internas que —so pretexto de proteger a los agremiados— están asfixiando la institución. Esta exagerada planilla tiene que estar también en cualquier mesa de negociación sobre asuntos salariales y reivindicativos del personal. Y es que ninguna empresa aguanta la carga de personal que tiene la Caja y este es uno de los primeros problemas que hay que enfrentar. La lógica indica que se cree un plan de retiro con un buen incentivo, para ir descargando de este peso a la entidad. Paralelo a esto, un plan de acciones a seguir, con el fin de dotarla de la máxima eficiencia. La población asegurada, que es la que paga, tiene grandes problemas con esa institución. Hoy no logra las citas a tiempo, no tiene las medicinas que les recetan y cuando necesitan una operación tienen que esperar largos meses. Si a esto se añade que muchos de los funcionarios no son los más corteses y amables, el asunto empeora. La Caja de Seguro Social es una institución vital para el país, pero necesita adecuarse a los tiempos. Esto significa que si hay que dividir la entidad para que una se encargue del tema de pensiones y jubilaciones y otra de la parte médica, habrá que hacerlo. Lo que nadie puede cuestionar es que lo que hoy es la Caja, es lo que no debe ser. ¡Así de simple!