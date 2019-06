Vergüenza nacional

Redacción La Estrella de Panamá

La entronización de la política en la justicia y del poder económico en la política, ha conducido al país a una situación vergonzosa que el nuevo Gobierno tiene que resolver apenas entre. Y es que no puede seguir con una justicia que actúa de la mano del poder político y que este poder político lo rija el poder económico. La vergonzosa situación nos ha llevado a que hoy magistrados, en lugar de atender sus casos, pasen gran parte de su tiempo estudiando en otros países, otros confesando que son objetos de grabaciones, otros acusando sobre pinchazos. Si a esto se suma que el jefe del Consejo de Seguridad manipuló pruebas y que encabezó una Procuraduría Paralela. Que el Gobierno anterior compró máquinas para pinchar a adversarios políticos y que en el actual, donde quiera que un político o empresario llega, lo primero que hace es esconder los celulares para evitar que les escuchen sus conversaciones, entonces la realidad es que vivimos en un país donde la confianza y la razón no están en las autoridades que nos gobiernan. Lo que cabe es hacer una limpieza profunda y sacar a todos esos elementos que ya dejaron de ser representativos del país, porque le hacen daño, lo lastiman y afectan el buen desenvolvimiento de la sociedad. Por fortuna, todavía hay confianza de que puede venir algo mejor, pero el hermoso país que es Panamá, puede caer en un abismo tipo Honduras, Nicaragua o Venezuela, si no se rescata de esta vergonzosa realidad. El nuevo presidente tiene la palabra.