La verdad se abre paso

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



En el periodismo, la verdad siempre debe ocupar la posición cimera. Cuando la verdad es algo secundario y el punto medular es otro objetivo, entonces los medios que se utilizan para ejecutar esa estrategia no hacen periodismo; son herramientas u objetos para usar como armas. Brasil sorprendió al mundo con la investigación Lava Jato, pero lejos de buscar la verdad, lo que hoy se sabe es que fue una manipulación en la que participaron medios de comunicación, políticos y empresarios, que contaron con complicidad internacional. El diabólico plan solo tenía como objetivo: la toma del poder y el encierro del máximo líder del Partido de los Trabajadores, Lula Da Silva. Como la mentira tiene patas cortas, el diario The Intercept consiguió mensajes de teléfono celular filtrados entre funcionarios brasileños y otras informaciones que indican la existencia de una colaboración sostenida entre el juez Sergio Moro y fiscales a cargo de la investigación por el escándalo de corrupción conocido como ‘Operación Lava Jato'. Pero la moda brasileña de operar en conjunto: medios, fiscales, jueces y grupos económicos no es exclusiva del gigante sudamericano. En Panamá se instaló una Procuraduría Paralela, cuya existencia reveló este diario y que más temprano que tarde tendrá que investigarse y sacar a todas esas manzanas podridas que operan en la justicia, pero que en realidad son mercenarios al servicio de intereses. Hay que hacer una purga en la justicia para poder que el país avance y fortalezca su democracia.