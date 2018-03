Redacción La Estrella de Panamá

A solo un año de las elecciones generales, los panameños no vemos un candidato o candidata que aglutine una mayoría que ya marque tendencia en cada uno de los partidos políticos. ¿Cuál puede ser el problema de esto? La respuesta es que quizás los políticos no han sido capaces de redireccionar sus estrategias y siguen cuadrados con las técnicas del pasado para ganar una elección. Lo más curioso es que ni las encuestas ya pueden dar diagnóstico y casi todas empiezan a errar en sus pronósticos. Todo se debe a que estamos inmersos en las redes sociales que han marcado el fin de las ‘vacas sagradas' y la tiranía de los medios tradicionales que decían e influían sobre lo que se debía leer, ver, oír o comentar. Los estrategas políticos siguen con sus mismos métodos sobre una contienda electoral, cuando vivimos con la nueva técnica, la de los ‘bots' y los ‘apps', que hasta manipulan elecciones, porque los usuarios de las redes se han encargado de facilitar infinidad de información personal, con la que estos programas elaboran perfiles muy certeros a quienes entonces le dirigen la carga sobre la figura o el producto al que quieren impulsar. Pero más allá de estos perfiles, las redes se han encargado de decir quién es quién, qué ha escrito o no, qué fiesta, amigos, países y dónde ha trabajado una persona. Incluso, las redes nos dan a conocer qué opinan otras personas de ese alguien, en fin, nos lo dicen todo. ¡No hay vacas sagradas! Los candidatos no pueden ser ajenos a esta realidad y a lo mejor, esta exposición de tanta información nos produzca líderes más honestos y transparentes que los que hasta ahora hemos tenido.