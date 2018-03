Urge una solución

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La grave situación por la que atraviesa el agro panameño es producto del abandono de este importante sector. Cierto es que los tratados internacionales que globalizaron la economía, tenían como fin que los distintos pueblos se beneficiaran de productos de diversas partes del mundo. Los tratados no tenían como fin que se aniquilara a los productores de ninguna región, por el contrario, lo que obligaban —según la teoría— era a hacerlos más competitivos. En Panamá, en cambio, fue todo lo contrario. Los productores fueron abandonados y se abrió el grifo de las importaciones. El campo ha sido literalmente abandonado y las ciudades cabeceras de provincias, han sido inmensamente pobladas, en especial la metropolitana, causando severos daños en la economía, el transporte, la educación, salud, agua potable, etc... El problema es mayúsculo, cuando la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) fue usada para permitir importaciones que justo coincidían con la zafra panameña. Hoy, vemos cómo los maiceros y otros productores se quejan, con justificada razón, porque no saben qué hacer con sus cosechas. Aquí hay un desgreño en las importaciones que nos está aniquilando el campo y todo para favorecer el negociado de unos cuantos. ¡Solucionemos el problema ya!