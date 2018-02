Urge un liderazgo sólido

Redacción La Estrella de Panamá

Cuando se mira en retrospectiva, figuras como Porras, Harmodio, De La Guardia, Arnulfo, Chiari, Torrijos o Endara nos han dejado un legado positivo. Independientemente de a qué partido se pertenezca, sí hay un nivel de respeto por estas personas, porque se manejaron como estadistas y de quienes se puede hablar de las cosas que hicieron por la Patria. Cuando comparamos estas figuras con los últimos presidentes desde Pérez Balladares hasta Varela, la realidad es que el nivel de decadencia es abismal y va de mayor a menor. ¿Es que será peor el presidente que elegiremos en el 2019? Las figuras de los precandidatos ya son públicas y solo hay que comparar si alguno por lo menos le llega al Toro, el último de los mandatarios que quizás dejó un legado de estadista de los presidentes posdictadura. Triste realidad y peor aún que el mismo Pérez Balladares suene hoy como posibilidad, para enrumbar el país hacia un sendero de luz y no de autodestrucción, divisionismo y endeudamiento como es la trayectoria que parece que proyectarnos. La ausencia de líderes nos ha llevado a esto y lo peor es que en el camino hay quienes se han lanzado al ruedo para que lo elijamos como si de sacar premio en ‘millo' se tratara. Y sí hay gente buena, gente con cuatro sentidos que puede hacerlo. Hasta ahora, empero, no han decidido, porque quizás no sienten la necesidad de embarrarse de esta política sucia en la que hemos caído en los últimos años, donde ser expresidente es sinónimo de ser bribón. Pero necesitamos a esos buenos hombres y mujeres, que emerjan del anonimato o tomen un mayor papel en la dinámica política. Urge ese liderazgo de esperanza y ojalá que pronto nos pueda sorprender.