Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La justicia de un país garantiza la estabilidad de todos los sectores. Se define como ‘un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad'. La pregunta que cabe es ¿hay justicia en Panamá? La respuesta es no y la puede dar categóricamente cualquier persona de esta sociedad. Lo que hay es una vergüenza, donde se persigue al enemigo y se protege al amigo... En el caso Odebrecht, cualquier panameño afirma que en las coimas que entregó la empresa involucra a funcionarios de las tres últimas administraciones, pero el Ministerio Público (MP) solo investigó la de Ricardo Martinelli. Este diario reveló que el Partido Panameñista, el presidente Juan Carlos Varela y varios de sus familiares, recibieron dinero de Odebrecht; dinero que era triangulado por las empresas y fundación de su amigo Jaime Lasso. En principio la información la negaron tanto Lasso como Varela, pero luego aceptaron que sí habían recibido 10.7 millones de dólares, pero como donación y el Ministerio Público dice que el caso estaba cerrado. Hoy, se sabe que, al menos, recibieron 16 millones de dólares y el Ministerio Público ahora dice que es el Judicial el que no le permite seguir investigando, cuando desde un principio se ha negado a hacerlo. Este Ministerio Público no tiene ningún nivel de confianza para seguir investigando el caso Odebrecht. ¡Así de simple!