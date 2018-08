Una oportunidad

Redacción La Estrella de Panamá

Mientras las campañas políticas acaparan la atención pública, en juego sigue estando la institucionalidad del país. Y es que no es posible construir un futuro que enrumbe a Panamá hacia el desarrollo si no se cambia el modelo político que rige hoy Panamá y que la mantiene en una vorágine de corrupción. Es necesario llegar a acuerdos y hay que aprovechar la coyuntura. Si el cambio constitucional será a través de una Constituyente o si es a través de dos Asambleas. Lo que no debemos hacer es elegir a un nuevo presidente o presidenta y que sus cinco años se enmarquen en lo mismo que ha impedido que Panamá se desarrolle: una Asamblea sumisa al Ejecutivo, un Judicial que se use para la persecución política y un Ejecutivo todo poderoso que hace y deshace en el país. Necesitamos pesos y contrapesos en los órganos del Estado. Necesitamos que el candidato ganador salga con más del 50 por ciento de los votos y por eso es buena la segunda vuelta, ya no para esta elección, sino para las subsiguientes. Es oportuno que las fuerzas vivas del país se junten a acordar los cambios y el método para sacar esa nueva Constitución. Panamá no merece cinco años más en sobresaltos. Hay que estabilizar el país y fomentar la inversión privada para generar nuevos y mejores empleos. La oportunidad está dada, falta ahora que las fuerzas vivas del país la aprovechen.