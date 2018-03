La tragedia de un país

Redacción La Estrella de Panamá

Perú tiene una larga historia y su relación con Panamá data de muchos años. De hecho, la ciudad de Panamá se convirtió en el punto de partida para la exploración y conquista del Perú por los españoles. Hoy, Perú es un país maduro, con una gastronomía formidable y un crecimiento económico que iba cogiendo cuerpo, al punto que todavía mantiene grado de inversión, un pedestal en el que muchos países quieren llegar. Panamá también lo tiene, todavía. Sin embargo, políticamente, Perú es un desastre. Fujimori, Toledo, Alan García, Humala y Kuczynski, todos expresidentes de Perú, unos presos, otros buscados por la Interpol y otros recién renunciados del cargo, por escándalos de corrupción. Perú es el espejo panameño, pero agravado y parece que vamos por ese camino como están las cosas, donde el deterioro de los expresidentes es cada vez mayor a medida que pasan los años. El último está preso en Miami. La pregunta que cabe es ¿queremos los panameños seguir teniendo expresidentes presos o seriamente cuestionados por corrupción? o, ¿queremos tener expresidentes que sigan siendo faro y luz después que hayan dejado el Gobierno? Estamos inmersos ya en un proceso electoral y dentro de un año escogeremos quién nos va a gobernar por el próximo quinquenio. Todavía no hemos llegado al desastre político de Perú, pero si seguimos al paso que vamos, no es difícil lograrlo, al menos que hagamos un alto, reflexionemos el voto y elijamos a un presidente que realmente vaya a enriquecer y desarrollar el país y no a lucrar con el poder.