El tiempo y la política

Filosofando en una charla que dio, en Panamá, el expresidente uruguayo José Mujica afirmó que lo más importante en la vida es el tiempo. Y un simple ejemplo dio para ilustrar su posición: ‘Cuando tú compras algo con dinero, no estás pagando con dinero, estás pagando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para obtener ese dinero'. Y ese tiempo es justo lo que está marcando la historia, donde los cambios —trascendentales muchos de ellos— están causando sorpresas en el mundo. ¿Quién iba a pensar que un Bernie Sanders estuviese hablando de llevar a Estados Unidos a un socialismo democrático? Panamá empieza también, no a manifestar sus dudas sobre el sistema político, sino a actuar para promover el cambio. ¿Quién iba a pensar que millonarios capitalistas criollos se sentarían a debatir el futuro del país con comunistas de tuerca y tornillo? El tiempo ha madurado la política y hoy da esperanza de que aquí habrá un futuro más inclusivo, pluralista e igualitario. El asunto radica en ¿qué van a hacer los partidos políticos que han dominado el poder del Estado durante décadas? ¿Seguirán con sus estructuras y posiciones inamovibles? En Estados Unidos un Sanders está cada vez más combativo y dispuesto a llevar el socialismo democrático a ese país y tiene a la cúpula del Partido Demócrata haciendo cuanto esté a su alcance para evitar que logre la nominación presidencial. Panamá sigue los pasos de los Estados Unidos y si un Sanders amenaza el poder de las cúpulas, no es de extrañar que ocurra lo mismo en los partidos tradicionales panameños. Son momentos de cambios y cuestión de tiempo en la política.