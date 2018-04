Temas para analizar

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



El mundo atraviesa una metamorfosis y nadie sabe dónde va a terminar, una vez se estabilice la situación. Y no se trata de algo nuevo, porque el mundo evoluciona, progresa, se transforma… Lo que ocurre hoy, empero, sí sorprende, por la forma. Y es que las hegemonías de los imperios hasta ahora han sido por centurias, pero hoy vemos una potencia que llegó a considerarse imperio y en menos de setenta años, está atravesando ya un deterioro y una amenaza a su liderazgo. Para los efectos propios, la situación pone a Panamá en una posición muy delicada, lo que implica que hay que analizar cada paso que se dé en adelante. La guerra comercial que se ha declarado entre Estados Unidos y China, afecta directamente a Panamá y nuestros líderes así deben entenderlo. Sin embargo, la situación preocupa al extremo, porque los dirigentes criollos, en vez de ver con luces largas, están enfrascados en pequeñeces. Lo que hay que hacer es un cambio mental y empezar a estructurar un sistema político realmente funcional. Lo que tenemos no sirve y aquí la sociedad se va a desgastar luchando contra los corruptos, pero no podrá ganar la guerra, si no controla realmente el semillero de la corrupción que es el mismo sistema. Estos son los verdaderos temas que hay que analizar y los líderes políticos, empresariales, sindicales y gremiales, tienen el deber de sentarse a pensar a Panamá por los próximos cincuenta o cien años. Esta guerra entre Estados Unidos y China es un claro ejemplo de lo que viene y lo que puede pasar.