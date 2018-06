Seguridad con lógica

Redacción La Estrella de Panamá

En el país, pero específicamente en la ciudad de Panamá, se instalan retenes policiales en ciertas áreas y a determinadas horas de la noche y la madrugada. Por lo general, estos puestos se encuentran ubicados en los mismos lugares. Evidentemente, si el propósito es capturar delincuentes, tengan la certeza de que los malhechores no caerán porque ellos saben cómo evadirlos. Sin embargo, lo que sí causan estos retenes absurdos es incomodidad a cientos de conductores, quienes tienen que perder valioso tiempo porque los policías deben revisar cada automóvil. Si el lema policial es ‘Proteger y servir', poco hacen por servir con estos dispositivos. Un mecanismo adecuado sería instalar retenes móviles provisionales por un corto tiempo y bloquear cualquier escapatoria. Si la acción se desarrolla de esta manera, ya no estaríamos ante unos retenes absurdos, sino ante una operación efectiva de seguridad para todos los panameños. Lo cierto es que por más que las autoridades policiales justifiquen la instalación de estos puestos, nadie comprenderá que le causen molestias por supuestamente atrapar a los delincuentes y mucho menos que luego de estos operativos sin sentido, lo más que se logre sea descubrir a alguien con aliento alcohólico o con la licencia vencida. Los panameños apoyan la lucha contra la delincuencia y cooperan con la seguridad pública. Esta, sin embargo, no debe ser a costa de los conductores, a quienes se les somete a estos retenes engorrosos y absurdos. Señores policías, el lema es ‘Proteger y servir'; por ningún lado dice que su función es afectar a los ciudadanos.