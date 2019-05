Redacción La Estrella de Panamá

La sociedad panameña es de las pocas sociedades que si hace lo que tiene que hacer, se monta entre los países desarrollados. Sin embargo, Panamá no lo puede hacer sola, pues tiene que tener la ayuda de muchas personas. Es por eso la necesidad de fomentar una migración con inteligencia, que traiga gente para invertir aquí con miras a la exportación. Como sociedad tenemos que abrirnos mentalmente y salir de la burbuja, porque no debemos seguir creyendo que el desarrollo solo se logra con nosotros. Así como el Canal le sirve al mundo, desde Panamá podemos mirar hacia nuestros vecinos inmediatos y así paulatinamente, ver más allá de nuestro propio mercado. Eso solo se logra saliendo de la burbuja. Los últimos años hemos sido centro de acogida de muchos migrantes y hemos dado paso a empresas que compran las nuestras. Con respecto a los migrantes, estos han venido a suplantar mucha mano de obra local y como la necesidad apremia, lo que ha hecho es que se ha acrecentado la informalidad y ha creado un descontento mayúsculo. No, esa no es la migración que queremos. Lo que hay que fomentar es la migración inteligente, esa que viene a potenciar las cosas buenas que tenemos, no a suplantar lo que está bien. La migración inteligente es aquella de gente que invierte para exportar y recurso humano que viene a enseñarnos cómo lograr penetrar mercados que antes veíamos inalcanzables. Necesitamos salir de la burbuja para potenciar Panamá.