Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



El entendimiento real de su sociedad es parte de lo que hace a los líderes. Y muchos líderes latinoamericanos han logrado hacer ese ‘clic' con su pueblo y no importa cuán detestable sean hacia cierta clase social, pero los pueblos los vuelven a escoger como sus representantes gubernamentales. Y no solo se trata de presidentes, sino de diputados, congresistas o senadores; alcaldes o prefectos; representantes o dirigentes comunales… Y es que en cada elección, los votos tienen el mismo valor para un ciudadano de extrema pobreza que aquel que navega en la opulencia. En los últimos días ha salido una serie de ‘memes' y expresiones de crítica contra lo que algunos ciudadanos alegan que el Gobierno pasado ‘robó, pero hizo'. Sin embargo, como dice un conocedor de la forma de razonar de la gente de abajo, las veleidades de algunos y entre ellos intelectuales, han tratado de anular el profundo contenido que le da el pueblo a la expresión: ‘Robó, pero hizo'. Ese desprecio a la sabiduría popular no es nuevo en las élites culturales. Cuando el pueblo resume su visión sobre quienes han gobernado no emplea valores fatuos sobre una moral abstracta. El pueblo dice que todos han robado, pero que algunos no solo se dedicaron a robar, sino que invirtieron en sus necesidades. O sea que ser ladrones desde el poder es parte de la definición de un gobernante. Ese pueblo no hace distingos morales. Es práctico y concreto. En pocas palabras, muchos no entienden realmente a su sociedad y si en verdad quieren cambiar lo que piensan de ‘robó, pero hizo', tendrán que saber interpretar la sabiduría popular.