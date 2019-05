Representación ciudadana

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



De lo bueno de las elecciones son todos los cuestionamientos que han aflorado sobre el sistema electoral panameño, la asignación de escaños con los criticados cocientes y residuos y la forma ilógica como queda la representatividad ciudadana en la Asamblea Nacional. En la mesa ya hay algunas propuestas, como la del embajador y exministro Milton Henríquez. Para él, ‘lo más sano es que haya tanto listas de partidos políticos nacionales, como listas de partidos provinciales y listas de independientes'. Que en este sistema la selectividad es escoger la lista que uno favorezca, pero no considera sano aplicar un voto selectivo a la lista, porque ‘desata las pasiones más bajas y traicioneras entre los candidatos'. Pero, además, Henríquez considera que la lista nacional debe ser encabezada por los candidatos presidenciales para que, si no ganan, pero obtienen suficientes votos, esas personas que se prepararon para gobernar puedan servir y prepararse más desde la Asamblea Nacional como diputados. En fin, son argumentos que empiezan a salir a la luz y todos los panameños, interesados en tener un mejor país, debieran manifestar sus sugerencias, de manera que se tenga un sistema electoral que todos ponderen. En enero se instala la Comisión Nacional de Reformas Electorales; no hay que esperar hasta allá para empezar a proponer. Hay que hacerlo desde ya para lograr en las próximas elecciones, la mejor representatividad ciudadana.