Un rejuego hipócrita

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La Constitución establece de forma categórica que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los escoge el presidente de la República, los aprueba el Consejo de Gabinete y los ratifica la Asamblea Nacional.

Muchos se han quejado de esta forma de escogencia de los magistrados y desde la sociedad civil se han impulsado propuestas para que se cambie este mecanismo, ‘ya que los mandatarios siempre escogen a amigos o allegados' y cuyo propósito es que respondan a ellos, incluso pasado su período gubernamental. En pocas palabras, todos se quejan del mecanismo de selección y pretenden que se haga una escogencia a expensa de lo que dice la Constitución.

Sin embargo, la solución no está en establecerle nuevos mecanismos al margen de la Constitución a quien tiene el derecho de seleccionar a los magistrados. La solución está en una nueva Constitución donde se establezca un nuevo mecanismo. Pero es el rejuego hipócrita al que estamos sometidos cada vez que se tienen que escoger nuevos magistrados, donde a unos no les gusta el mecanismo, pero se niegan a cambiar la Constitución, alegando que ‘es muy peligroso, porque uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina'.

La verdad es que la Constitución es nuestro principal atavismo y quienes se oponen a que se cambie, lo hacen porque temen que aquí se hagan las cosas como debe ser y a esos grupos no les va tan bien en un sistema de real justicia.