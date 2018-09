Reingeniería necesaria

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La nueva década que se avecina debe ser de vital importancia para el país. Hay que abrir la mente y estar dispuesto a nuevos retos. No se trata solo de los políticos y gobernantes, se trata de toda la sociedad. La educación es un tema prioritario y por lo menos en el quinquenio que está por entrar, hay que invertir muchísimo en este punto. Pero así como hay que invertir, hay que fomentar el empleo en la estructura privada. Esa fórmula de llenar los ministerios e instituciones de funcionarios no tiene cabida, pero para poder sacar de la estructura gubernamental el 50 por ciento de empleados de más que hay hoy, hay que darle una alternativa de trabajo. Es oportuno que las diferentes campañas políticas empiecen a elaborar sus estrategias en esa vía, pero lo idea sería ideal que desde la Concertación Nacional se analice este tema, porque no se trata de elaborar varias estrategias, sino una, consensuada, que sea aplicable para cualquiera que entre a gobernar. El mundo está cambiando y esas escaramuzas de Estados Unidos y China de hoy, provocarán la transformación global que luego aterrizará en un período de tranquilidad. Es esta transformación la que es oportuno aprovechar las coyunturas y sacar ventajas. Por eso es importante como país que se elabore una estrategia de desarrollo nacional y eso requiere una reingeniería total. ¡El mundo nos mira!