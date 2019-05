Redacción La Estrella de Panamá

El presidente electo, Laurentino Cortizo, propuso reformas constitucionales por el método de dos asambleas y un referéndum. La Concertación Nacional había instalado a un grupo de ciudadanos para analizar las reformas y consensuar un texto único. Cortizo se ha propuesto utilizar esa base de cambios constitucionales de la Concertación y las presentará en la próxima Asamblea. Lo cierto es que las reformas hubiese sido preferible que se aprobaran en esta Asamblea y ratificaran en la entrante, ello no va a ser posible. Ahora, ¿cuáles son los cambios que la mayoría de la sociedad reclama? Son precisamente cambios en la Asamblea, donde se baje el número de diputados y que sean electos de forma provincial o nacional; que los magistrados tengan un período de 25 años en el cargo y que se escojan entre personas mayores a los 50 años; que el Ministerio Público sea el ente que investigue tanto a diputados como a magistrados; que haya segunda vuelta en las presidenciales, si ninguno de los candidatos saca arriba del 50 por ciento de los votos y darle autonomía financiera tanto a la Asamblea como al Judicial. Entrar a rehacer la Constitución a través de estas reformas, es entrar en un torbellino innecesario. Panamá requiere una nueva Constitución y para ello será necesaria una Constituyente. No obstante, el país carece de líderes capaces de aglutinar una mayoría que apoye esa Constituyente y por tanto, lo recomendable es hacer las reformas, pero solo cambios precisos y concisos, de lo que se requiere hoy con urgencia. Entrar en otros asuntos es llevar a una polémica innecesaria, para que, al final, no se apruebe nada y siga todo como está.