Las propuestas estaban en el tablero y una de ellas ganó. Se trata de la reforma constitucional que propuso el electo presidente Laurentino Cortizo. Su propuesta, empero, consiste en una reforma aprobada por la Asamblea recién electa y ratificada por un referéndum. La propuesta de su contendor y más cercano adversario Rómulo Roux era reformar la Constitución y aprobarla a través de dos Asambleas distintas, la actual y la que entra, basándose en las propuestas consensuadas en la Concertación Nacional. La Constituyente propuesta por los candidatos Lombana, Blandón, Gómez y Méndez parece que tendrá que esperar, dado que el electorado, en su gran mayoría, se decantó por los planteamientos de los dos primeros y fue a quienes respaldó en la votación. La lógica indica que se necesitan cambios puntuales a la Constitución, pero que a su vez no generen mayores traumas a la sociedad, por lo que es recomendable que se aproveche la propuesta planteada por el candidato Roux y así parece haberlo entendido el presidente electo. La sociedad requiere de confianza, que se rescate la unidad del país y que se produzcan los consensos necesarios para llevar a Panamá al desarrollo. Siempre abogamos por una Constituyente, pero para hacerla se necesita un liderazgo muy sólido que no se tiene hoy. No significa, empero que la Constituyente no llegue a concretarse en algún momento, pero por ahora, si el consenso dice que son mejores las reformas y que a su vez se aproveche la coyuntura entre la Asamblea saliente y la entrante, ¡no se debe perder esa oportunidad!