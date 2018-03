Redacción La Estrella de Panamá

La voracidad de los inversionistas no tiene límites y es natural su comportamiento. Lo que no lo es, es la pasividad de las autoridades, porque muchas de ellas son permisivas y caen ante las presiones. Panamá es la primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme. Su casco viejo como se conoce, trasladado a ese nuevo lugar luego del incendio que causó el pirata Morgan, después de saquearla, es patrimonio histórico de la humanidad y su valor es incalculable, por la belleza arquitectónica, la tranquilidad y la ubicación, pues, representa el corazón mismo de sociedad metropolitana. Sus habitantes, empero, son gente de barrio, que ahora vive en el mejor lugar. El atractivo del casco viejo llama la atención de inversionistas, porque mucha gente está interesada en vivir en el área. Así ha empezado una presión contra los habitantes de años y poco a poco los han ido expulsando. Lo lamentable de la evolución del casco viejo es que muchos inversionistas no están respetando las reglas de preservación del patrimonio y en su lugar modifican las estructuras que, aunque parezcan antiguas, nada tienen que ver con lo que se quiere preservar. Es decir, no restauran, sino que construyen algo nuevo. Lo peor ahora es que se han empezado a incendiar los inmuebles como la Casa Boyacá y otras más de gran valor histórico. Si a esto le sumamos lo que pasa en Colón, donde la histórica Casa Wilcox fue presa de las llamas, ya el panorama toma un tinte de preocupación, porque parece que alguien, a propósito, está quemando la historia por un interés particular. ¡Alguien debe explicar!