Que se pronuncien ya

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Las candidaturas por la libre postulación entraron a fortalecer la democracia, porque se le quitó este derecho único a los partidos políticos de postular para las elecciones. Al fin y al cabo, las elecciones son ejercicios democráticos y quien resulta electo es decisión del soberano que es el pueblo y, como dice la Constitución, el poder emana del pueblo. Ahora, cuando la injerencia del Tribunal Electoral entra a regular lo que es decisión del pueblo, aunque lo autorice una Ley, tiene que considerarse violatorio a ese derecho que es del soberano. La libre postulación sí tiene que tener parámetros como se le establece a los partidos políticos. Por ejemplo, una cantidad mínima de firmas de respaldo. El problema estriba en que la Ley establece que para la libre postulación (no para los partidos nuevos) se escogen los tres que más firmas de respaldo tienen, aunque haya pasado la cuota mínima del uno por ciento del padrón electoral necesario para ser considerado. Es una decisión absurda, antidemocrática y que viola el derecho del pueblo de elegir a sus autoridades sin obstáculos. En pocas palabras, si a alguien dentro del Tribunal Electoral, en el cotejo de firmas, se le ocurre invalidar una cantidad de ellas, esa persona dentro del Tribunal Electoral tiene más poder que el soberano. La Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse ya, revirtiendo esa discrecionalidad y permitir que todo candidato de libre postulación que logre el mínimo exigido por Ley, se le reconozca como candidato. Es el soberano, el pueblo, el que tiene la palabra final si lo convierte o no en autoridad electa y no que sea la discreción de un funcionario del Tribunal Electoral. ¡Así de simple!