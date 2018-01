Redacción La Estrella de Panamá

Las políticas públicas de los sucesivos Gobiernos no van dirigida hacia el bienestar del ser humano, en este caso el panameño. Haciendo algunas excepciones, la realidad es que las inversiones públicas se han hecho pensando en el rédito político y en el enriquecimiento desde las esferas del poder. Este distanciamiento abismal entre lo que debe hacerse y lo que se hace, es una brecha que nos puede llevar a un abismo inimaginable, sobre todo cuando analizamos el comportamiento de nuestra población. Para 1960, la tasa promedio de natalidad era de seis hijos por mujer y para 2015 ese número había caído a 2.3 por mujer. La media para una fecundidad de reemplazo de la población es de 2.1. En pocas palabras, la población panameña lleva la misma tendencia que la que experimenta hoy Europa, donde cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes. Si esa es la realidad, entonces los políticos tienen que empezar a conectar más con su población, porque la idea es que quien maneje la cosa pública procure el bienestar de todos. Por desgracia, hoy no atendemos esta situación y creemos que con darle 120 dólares a los viejitos que nunca cotizaron para una jubilación estamos cumpliendo con la sociedad. No, los Gobiernos deben procurar el bienestar general, independientemente de en qué estatus económico se encuentre. Hay que priorizar en el ser humano, cosa que aquí no se hace: medicinas a precios de asalto, citas médicas a ruego, atención pública mediocre y un largo etcétera. Hay que priorizar en el ser humano, porque es lo que verdaderamente importa en una sociedad.