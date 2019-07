Redacción La Estrella de Panamá

Lo sucedido hace unos días en el cuartel de Colón no debe verse como algo aislado, ni como una provocación. Todo parece indicar que esa fue una arenga dirigida a la tropa (sargentos hacia abajo). Es tiro al aire. Lo que importa en el análisis es el sonido. Hay algo podrido y algo que empuja para salir. Las nuevas autoridades de seguridad no deben cometer el error de verlo como un acto violatorio a secas, por parte del ‘levantado'. Eso refleja una acumulación más allá del hecho en sí. Ello requiere de medidas profundas y radicales. Y es que la Policía está en manos de un núcleo político ligado a intereses externos. La Policía y la Fuerza Pública en sí, fue cooptada por esos intereses externos. Sus máximos jefes fueron engordados a base de aumentos y hoy hay una desproporcionalidad entre la cantidad de subcomisionados y comisionados, respecto a la tropa. También hay otra cantidad de personas de la Policía y de los otros entes de la Fuerza Pública, enquistadas en entidades que deben ser dirigidas por personal civil. Esa acumulación de descontento de la tropa ya está rebosando el vaso. De no atenderse de forma inteligente, adecuada y precisa, el problema puede desencadenar en lo inimaginable. Porque el descontento de abajo es real y hay que atenderlo como una prioridad.