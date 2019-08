El presidencialismo caduco

Redacción La Estrella de Panamá

El sistema presidencialista es como una tubería rota, en el que la población se queja de que no recibe agua y presiona para botar al director del acueducto. El nuevo director propone una nueva potabilizadora, pero el resultado es similar, porque no llega suficiente agua a los hogares. Cuando las personas empiezan a analizar realmente el problema, se dan cuenta de que la escasez de agua es por el sistema de tuberías que está totalmente colapsado y cuando lo cambia entonces pueden satisfacer sus necesidades del líquido. Es justo lo que pasa en los países latinoamericanos que el arcaico sistema presidencialista tiene a las sociedades sumidas en una constante zozobra, donde la corrupción campea a sus anchas. Más de cien años experimentando con toda clase de variables, desde dictaduras, Gobiernos de izquierda, de derecha, de centro y el mal persiste. Panamá no escapa de las discusiones sobre las diversas fórmulas, pero todas giran alrededor de cambiar personas; es decir, cambiar el director del acueducto. Sin embargo, mientras no cambiemos el sistema presidencialista, las diversas sociedades van a seguir naufragando en este laberinto corrupto en el que se encuentran. El sistema presidencialista es un fracaso, comparado con los sistemas parlamentarios o monárquicos, porque concentra recursos y centraliza decisiones. En medio de toda esta lluvia de ideas sobre los cambios que debemos hacer como país, los filósofos, políticos y pensadores en general, deben buscar la fórmula de cómo emigrar hacia un sistema más acorde con nuestros tiempos y que satisfaga la mayoría de las necesidades de la población. Seguir como vamos, es perpetuar la agonía en un sistema obsoleto y sin futuro.