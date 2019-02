Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Las modas y las tendencias juegan para bien o para mal en las personas. Una de estas modas le hizo una mala jugada a los panameños. Aunque su impacto fue internacional, en los panameños causó un efecto muy negativo. Y es que los sistemas editoriales, so pretexto de agilizar la producción de periódicos, tomó como bandera que a los panameños no les gusta leer. No solo esta connotación era negativa, sino que hacía de los propios periodistas unas máquinas de rellenos de espacios pequeños, sin profundidad, solo de enunciados… Sacó de plano los análisis profundos y reflexiones sesudas y los reemplazó por la información ligera, esa que no se contextualiza, no aporta… Pero no solo la prensa escrita estuvo sumida en esa vorágine de la información ligera; los medios televisivos permitieron que la chabacanería se colara en sus producciones. Las consecuencias en la sociedad han sido nefastas en todos los sentidos, porque por un lado los medios escritos se montaron en la propaganda de que a los panameños no les gusta leer, por el otro, lo chabacano y vulgar afloró en la radio, con los artistas cantando canciones con letras soeces y la televisión con programas de poca altura… En fin, han sido casi tres décadas de decadencia cultural en la que mucho tenemos que ver los medios de comunicación social. Hoy, La Estrella de Panamá , que cumple 170 años de circulación, propone un cambio. Una nueva oferta que deja a un lado esos pedacitos de información que ya nos trae Twitter y se adentra en la profundidad de los hechos y acontecimientos, para contextualizar la realidad. Café Estrella es una nueva sección que busca que usted, amigo lector, vuelva a sentir el placer de leer en papel. ¡Disfrútenla!