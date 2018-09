Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La degradación de nuestro modelo político ha llevado a tal extremo que involucra a actores importantísimos de la sociedad. La justicia está politizada, la Asamblea sumida en escándalos y el periodismo tomando partido en algunos casos. Esta situación enrarece el panorama y afecta todos los esfuerzos que se hagan con respecto a cualquier solución. Si analizamos el periodismo, es justo decir que no se está haciendo del todo bien y aquí, si las redes sociales no existiesen, la sociedad fuese guiada hacia un abismo como el de Venezuela. Y es que los grupos económicos que controlan la riqueza nacional, también controlan medios. Estos medios desarrollan un periodismo de militancia donde se apoya y se ataca, es decir, se apoya al grupo económico y se ataca al grupo económico adversario. Eso no es periodismo. Por desgracia, los gremios periodísticos también han jugado un papel no muy balanceado y, por el contrario, también son víctimas del control. La Estrella de Panamá sabe que frente a estas circunstancias, su deber es levantarse frente a toda esta adversidad y hacer periodismo de verdad. Su papel es con la sociedad, porque requiere de orientación e información verdadera para ayudarla a superar este escollo lamentable por el que transita Panamá. Las redes sociales, aún con su libertinaje, también están jugando su papel. Han logrado que aquí no haya vacas sagradas y lo que puedan ocultar los medios tradicionales, la sociedad lo puede descubrir en las redes. Los periodistas y los gremios periodísticos tienen que hacer un autoanálisis y enrumbar su misión a un periodismo de verdad. No apoyamos demandas contra periodistas ni ataques a la libertad de expresión, pero tampoco apoyamos una prensa que defienda intereses por encima del bien común.