Pensando con luces largas

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La historia nos cuenta sobre el control que ha experimentado el mundo por los diversos imperios o potencias. De su esplendor, su decadencia…, de las guerras que hemos experimentado y la metamorfosis que luego experimenta la sociedad mundial.

Hoy justamente estamos experimentando uno de esos cambios, donde chinos, estadounidenses, rusos y europeos, se disputan el control de la economía, primero, pero la lógica indica que también lo será luego el control del espacio, de las armas, de todo.

En medio de esa realidad, Panamá representa un punto estratégico para cualquiera de los bloques, pero en lugar de estar visualizando cómo trazar una estrategia país para posicionarnos lo mejor que se pueda y aprovechar la coyuntura en nuestro beneficio, estamos sumergidos en una guerra estúpida del control de los negocios, del botín del Estado y de la aniquilación del enemigo político.

Hay que pensar con luces largas y por ello es necesario sentarnos a dialogar, ya sea a través de la Concertación Nacional o de cualquiera de los grupos organizados que tenga un nivel de convocatoria respetable.

Lo peor de todo es que mientras nosotros no visualizamos nuestro futuro como país y creamos esa estrategia común, los bloques en pugna ya lo han hecho, pero desde sus intereses. En pocas palabras, estaremos otros cien años sometidos a los intereses de otros como lo vivimos durante todo el Siglo XX, por no pensar con luces largas y esto no se puede permitir.