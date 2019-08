La ‘pelonera' nacional

Redacción La Estrella de Panamá

A ntaño, ‘el bullying' en las escuelas consistía en que un grupo reducido de muchachos se engavillaba y ordenaba darle ‘pelonera' a un compañero y todos al unísono le daban palmadas en la espalda y en la cabeza al escogido. De pronto uno de la gavilla daba la orden de detener el maltrato y el afectado sorprendido, lloroso y atemorizado se reintegraba a su habitual rutina. Esa práctica se ha trasladado desde hace unos años a la vida política nacional. De pronto, un día un grupo de individuos encubiertos, descalabra, ya no con palmadas, sino con denuncias y otras acciones, a un individuo; lo persigue, le destruye su vida, su honra y a veces hasta pierde la libertad, pero al tiempo, como si nada hubiese ocurrido, lo suelta, deja de atacarlo y todo apolismado, maltratado y atemorizado, el individuo vuelve a reinsertarse, pero lleno de amarguras y resentimientos. Ejemplos sobran, porque muchos panameños han vivido en carne propia estas prácticas, unos incluso, de victimarios han pasado a ser víctimas de este tipo de ‘bullying' político. Muchos lo llaman ‘lawfare' y se ha entronizado en el país, causando un grave problema en la sociedad, porque divide, destruye y genera desconfianza en las instituciones públicas que imparten justicia. Pero ese no es el país que queremos. Panamá merece tener una sociedad abierta, pluralista y feliz, con instituciones que impartan verdadera justicia y que no caigan en manos de los que les gusta dar ‘peloneras', solo por mantener sus intereses.